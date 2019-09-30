Сульшер подтвердил, что МЮ собирается купить нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что покупка нападающего становится приоритетной задачей для его клуба на трансферном рынке.

Минувшим летом Сульшер отпустил в "Интер" несчастных Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, не найдя им замену.



В результате новый сезон "красные дьяволы" начали лишь с Маркусом Рэшфордом, Антони Мартиалем и Мейсоном Гринвудом из числа нападающих, причем все трое нестабильны и столкнулись с проблемами со здоровьем.



Словно признавая свою ошибку, Сульшер подтверждает, что в январе "Юнайтед" попытается купить нападающего, однако это должен быть правильный игрок.



"Конечно, мы отпустили Алексиса и Лукаку — не нужно быть ученым, чтобы понять, что в следующий раз мы попытаемся пригласить нападающего".



"Тем не менее, это было правильное время для Ромелу Лукаку уйти. Он знает это, и он не хотел здесь находиться. В чем смысл удерживать игроков, которые не хотят быть здесь?"



"Нам нужно добавить креатива и голов, но наши потенциальные новички должны быть правильными. На рынке были доступные нападающие, но не те, которых мы хотели. Мы не смогли заполучить желаемых игроков летом".



"Приглашать игроков, в которых ты не уверен на 100 процентов — в этом тоже нет смысла. Когда ты приглашаешь игроков, ты должен быть уверен, что они правильные и останутся здесь надолго. Мы должны показать, что мыслим на долгосрочную перспективу", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Добавим, за последнее время пресса называла в числе трансферных целей "Юнайтед" на январь Марио Манджукича из "Ювентуса" и Муссу Дембеле из "Лиона".