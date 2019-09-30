Сульшер подтвердил, что МЮ собирается купить нападающего
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что покупка нападающего становится приоритетной задачей для его клуба на трансферном рынке.
Минувшим летом Сульшер отпустил в "Интер" несчастных Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, не найдя им замену.
В результате новый сезон "красные дьяволы" начали лишь с Маркусом Рэшфордом, Антони Мартиалем и Мейсоном Гринвудом из числа нападающих, причем все трое нестабильны и столкнулись с проблемами со здоровьем.
Словно признавая свою ошибку, Сульшер подтверждает, что в январе "Юнайтед" попытается купить нападающего, однако это должен быть правильный игрок.
"Конечно, мы отпустили Алексиса и Лукаку — не нужно быть ученым, чтобы понять, что в следующий раз мы попытаемся пригласить нападающего".
"Тем не менее, это было правильное время для Ромелу Лукаку уйти. Он знает это, и он не хотел здесь находиться. В чем смысл удерживать игроков, которые не хотят быть здесь?"
"Нам нужно добавить креатива и голов, но наши потенциальные новички должны быть правильными. На рынке были доступные нападающие, но не те, которых мы хотели. Мы не смогли заполучить желаемых игроков летом".
"Приглашать игроков, в которых ты не уверен на 100 процентов — в этом тоже нет смысла. Когда ты приглашаешь игроков, ты должен быть уверен, что они правильные и останутся здесь надолго. Мы должны показать, что мыслим на долгосрочную перспективу", — цитирует Сульшера Sky Sports.
Добавим, за последнее время пресса называла в числе трансферных целей "Юнайтед" на январь Марио Манджукича из "Ювентуса" и Муссу Дембеле из "Лиона".
30.09.2019 05:55
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@vardy7 has scored 10 #PL goals at the King Power Stadium in 2019 - the only players with more at a specific venue in this period are Sadio Mane (14 at Anfield) and Sergio Aguero (12 at the Etihad)
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Правильный игрок. Опять говно значит купят. И я не местного обитателя.
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30.09.2019 06:16 #
quavo
Steven chirat 0 apl
Источник: http://fapl.ru/posts/73723/?c=1
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Великий ЛФК должен уничтожить Лис, просто на классе и в эконом режиме, а челси ждет выезд и отсосало, му му и так в заднице макаки, надеюсь волки смогут отобрать очки у мешков
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если не нужно удерживать тех, кто не хочет здесь находится, то какого лешего Погбецо еще в команде?
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Most #PL points since Brendan Rodgers took over at Leicester:
49pts - Liverpool
43pts - Man City
31pts - Leicester
30pts - Chelsea
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Какой же челеносос этот хуйлан норвежский, пиздел что напы не нужны и тут же переобувается, когда можно было Икарди цепануть.. манжукич , дембеле.. до зимнего то ты не доработаешь
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@vardy7 can't stop scoring...
Jamie Vardy: 85 goals (183 #PL matches)
Cristiano Ronaldo: 84 goals (196 #PL matches)
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Манджукичу 33 и он уже лет 5 как в форварда поддержки превратился, фз как поможет с голами.
Ляказетт в лиге 1 под 30ку наколачивал, а в АПЛ и 15 выбить не может. сколько сможет забить Дембеле с его 15ю в лиге 1?
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Оле Гуннар Сульшер, Райан Гиггз, Гари Невилл, Яп Стам, Стив Брюс, Марк Хьюз -
ГГМЮ! Великая школа САФа гениальных тренеров современности (нет)
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Что манджука нихуя не даст, что этот дембеле в нынешнем мю. Тут только топы помогут, которые не доступны. Грузим хаты на канониров сегодня, братцы
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