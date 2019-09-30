"Вулверхэмптон" задумывается о покупке Мартина Эдегора

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, за которого некогда бились топ-клубы Европы, может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне".

Один из ярчайших талантов норвежского футбола последнего времени присоединился к "Реалу" еще в январе 2015. Тогда Эдегор имел предложения со всей Европы, в том числе из Премьер-Лиги.



Однако время показало, что Мартин сделал этот шаг слишком рано. Приехав в Мадрид 15-летним юношей, Эдегор не смог подтвердить свою репутацию одного из перспективнейших вундеркиндов мирового футбола.



Минувшим летом "Реал" уже в третий раз отправил Эдегора в аренду — на сей раз в "Реал Сосьедад", на матчах которого стали частенько появляться скауты "волков".



20-летний норвежец очень неплохо смотрится в клубе из Сан-Себастьяна, и теперь, утверждает Daily Mirror, "Вулверхэмптон" готов включить Эдегора в число своих трансферных целей на январь.



Источники издания из Испании сообщают, что "Реал" открыт к предложениям насчет Мартина и надеется выручить до 20 миллионов фунтов за игрока.