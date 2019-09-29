Роджерс предвкушает выезд к "Ливерпулю"

Брендан Роджерс Наставник "Лестера" Брендан Роджерс признался, что находится в предвкушении своего первого выезда к "Ливерпулю" с момента увольнения из мерсисайдского клуба.

В следующий уикенд на "Энфилде" сыграют первая и третья команды Премьер-Лиги. Этой третьей командой неожиданно является "Лестер", очень резво стартовавший в новом сезоне.

Тот факт, что Роджерс будет противостоять своему бывшему клубу, только накаляет интригу матча. Брендан надеется, что "лисы" не ударят в грязь лицом, ведь их задача на этот сезон — разрушить устоявшуюся топ-6.

"Я действительно предвкушаю этот матч, потому что я еще не возвращался туда, как ушел. Это невероятный клуб, который замечательно со мной обращался, пока я работал там. Я столь многому научился и получил огромный опыт".

"Конечно, они выступают удивительным образом в последние пару лет. Они являются победителями Лиги Чемпионов, и я нахожусь в предвкушении визита туда".

"Премьер-Лига — это тяжелое соревнование, однако мои игроки сосредоточены и голодны, неделя за неделей демонстрируя, что могут играть на очень хорошем уровне".

"Мы хорошо трудимся, а игроки счастливы тем, как они играют, и когда это подтверждается набранными очками, это всегда приятно".

"Пока все еще слишком рано, и мы не впадаем в эйфорию, потому что команды топ-6 уже несколько лет существуют в отрыве от всех остальных".

"Однако мы прибавляем, становимся лучше и демонстрируем хороший прогресс. Когда я брался за эту работу, мы думали о том, чтобы получить шанс соперничать с командами топ-6. Это будет тяжело, но мы попытаемся".

"Выйти в еврокубки — это сложная задача для "Лестера", но это та задача, за решение которой я хотел взяться", — цитирует Роджерса Daily Mirror.


Метки Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 684

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  1. shinigami 29.09.2019 23:46 # shinigami
    Топарик лютый.

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  2. wolfsmensch 29.09.2019 23:29 # wolfsmensch
    В следующий уикенд на "Энфилде" сыграют первая и третья команды Премьер-Лиги. Этой третьей командой неожиданно является "Лестер", очень резво стартовавший в новом сезоне.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73721/?c=1

    вот, не соглашусь. у нынешнего Лестера есть всё, чтобы попасть в ЛЧ нынешнем году, в особенности им на руку плачевное состояние конкурентов. В свое время "лисы" и вовсе чемп выиграли, воспользовавшись формой топов, тут то задача еще проще - в 4 попасть; смогут. Верю в них!

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  3. tursa 29.09.2019 23:25 # tursa
    3-1 будет, с очередными нервами в конце матча
    если только на ред булле не устанут сильно

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  4. electric 29.09.2019 23:17 # electric
    Ну тут е6ало на ноль будет. Фото ищи другое михажло)

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  5. chebrec 29.09.2019 23:09 # chebrec
    Ахахахахахахаха довольный такой
    Хочет наказать ливапуль

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  6. tigerpool 29.09.2019 23:09 # tigerpool
    Ну это может быть первая потеря очков

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