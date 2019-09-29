Роджерс предвкушает выезд к "Ливерпулю"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс признался, что находится в предвкушении своего первого выезда к "Ливерпулю" с момента увольнения из мерсисайдского клуба.

В следующий уикенд на "Энфилде" сыграют первая и третья команды Премьер-Лиги. Этой третьей командой неожиданно является "Лестер", очень резво стартовавший в новом сезоне.



Тот факт, что Роджерс будет противостоять своему бывшему клубу, только накаляет интригу матча. Брендан надеется, что "лисы" не ударят в грязь лицом, ведь их задача на этот сезон — разрушить устоявшуюся топ-6.



"Я действительно предвкушаю этот матч, потому что я еще не возвращался туда, как ушел. Это невероятный клуб, который замечательно со мной обращался, пока я работал там. Я столь многому научился и получил огромный опыт".



"Конечно, они выступают удивительным образом в последние пару лет. Они являются победителями Лиги Чемпионов, и я нахожусь в предвкушении визита туда".



"Премьер-Лига — это тяжелое соревнование, однако мои игроки сосредоточены и голодны, неделя за неделей демонстрируя, что могут играть на очень хорошем уровне".



"Мы хорошо трудимся, а игроки счастливы тем, как они играют, и когда это подтверждается набранными очками, это всегда приятно".



"Пока все еще слишком рано, и мы не впадаем в эйфорию, потому что команды топ-6 уже несколько лет существуют в отрыве от всех остальных".



"Однако мы прибавляем, становимся лучше и демонстрируем хороший прогресс. Когда я брался за эту работу, мы думали о том, чтобы получить шанс соперничать с командами топ-6. Это будет тяжело, но мы попытаемся".



"Выйти в еврокубки — это сложная задача для "Лестера", но это та задача, за решение которой я хотел взяться", — цитирует Роджерса Daily Mirror.