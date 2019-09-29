Виллиан, вероятно, покинет "Челси" в конце сезона
"Челси", вероятно, попрощается с вингером Виллианом по окончании этого сезона.
Начав этот сезон в качестве игрока скамейки, Виллиан выходил в стартовом составе "синих" на все три последних матча в Премьер-Лиге.
Однако получить место в старте Виллиан смог не благодаря своему прогрессу, а благодаря спаду у молодого конкурента в лице Кристиана Пулишича.
Учитывая инвестированные в Пулишича деньги, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не оставит попыток привести талантливого американца в форму. Вдобавок стремительно улучшает свои кондиции после травмы Каллум Хадсон-Одои.
Таким образом, перспективы Виллиана на "Стэмфорд Бридж" довольно туманны, и Mundo Deportivo ожидает, что игрок сборной Бразилии воспользуется этим, чтобы осуществить свою давнюю мечту и перейти в "Барселону".
В предыдущие трансферные окна "Барса" сделала несколько предложений о покупке Виллиана, доходивших до 60 миллионов фунтов.
Заполучить Виллиана по окончании этого сезона "Барсе" будет гораздо проще, ведь к тому времени бразилец станет свободным агентом. Ожидается, что каталонский клуб уже в январе попытается подписать предварительный контракт с игроком.
29.09.2019 22:00
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+Педро, пожалуйста. Можно и зимой
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