Виллиан, вероятно, покинет "Челси" в конце сезона

"Челси", вероятно, попрощается с вингером Виллианом по окончании этого сезона.

Начав этот сезон в качестве игрока скамейки, Виллиан выходил в стартовом составе "синих" на все три последних матча в Премьер-Лиге.



Однако получить место в старте Виллиан смог не благодаря своему прогрессу, а благодаря спаду у молодого конкурента в лице Кристиана Пулишича.



Учитывая инвестированные в Пулишича деньги, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не оставит попыток привести талантливого американца в форму. Вдобавок стремительно улучшает свои кондиции после травмы Каллум Хадсон-Одои.



Таким образом, перспективы Виллиана на "Стэмфорд Бридж" довольно туманны, и Mundo Deportivo ожидает, что игрок сборной Бразилии воспользуется этим, чтобы осуществить свою давнюю мечту и перейти в "Барселону".



В предыдущие трансферные окна "Барса" сделала несколько предложений о покупке Виллиана, доходивших до 60 миллионов фунтов.



Заполучить Виллиана по окончании этого сезона "Барсе" будет гораздо проще, ведь к тому времени бразилец станет свободным агентом. Ожидается, что каталонский клуб уже в январе попытается подписать предварительный контракт с игроком.