Экс-тренер "Лестера" считает, что Мэддисон слишком хорош для МЮ

Бывший главный тренер "Лестера" Мики Адамс рекомендовал полузащитнику "лис" Джеймсу Мэддисону перейти в команду посерьезнее, нежели "Манчестер Юнайтед".

22-летний Мэддисон является одним из определяющих игроков "лис" на старте сезона, помогая своей команде держаться в топ-4 Премьер-Лиги.



Поговаривают, это не осталось без внимания со стороны "Юнайтед", который избрал Мэддисона одной из своих приоритетных целей на следующее лето. Однако Адамс, тренировавший "Лестер" с 2002 по 2004 год, не думает, что трансфер к "красным дьяволам" будет шагом на повышение для Джеймса.



"Лестер" уже продемонстрировал, что в плане зарплат и амбиций они не уступают никому. Чтобы улучшить то, что у него есть в "Лестере", ему потребовалось бы отправиться в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль".



"Будучи молодым парнем, ему просто нужно продолжать улучшать свою игру и упорно работать. Он не должен отвлекаться на всю эту шумиху вокруг него, иначе ты как футболист можешь за это поплатиться", — цитирует Адамса Goal.