"Лестер" разгромил "Ньюкасл" и вернулся на третье место

В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "Лестер" учинил разгром над "Ньюкаслом" 5:0 и благодаря победе со счетом 5:0 вернулся на третье место.

Счет в матче на "Кинг Пауэр" был открыт уже на 16-й минуте, когда Рикарду Перейра прошел от середины поля до подступов к штрафной площади и неотразимо пробил низом.



Незадолго до перерыва положение "сорок" усугубилось, потому что Айзек Хейден получил прямую красную карточку за грубую игру против Денниса Прата.



"Лисам" не составило труда реализовать численное преимущество — во втором тайме мяч еще четырежды побывал в воротах Мартина Дубравки.



Благодаря этой убедительной победе "Лестер" остается на третьем месте по итога тура, уступая второму "Манчестер Сити" всего два очка.



"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче