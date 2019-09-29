"Лестер" разгромил "Ньюкасл" и вернулся на третье место

Джейми Варди В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "Лестер" учинил разгром над "Ньюкаслом" 5:0 и благодаря победе со счетом 5:0 вернулся на третье место.

Счет в матче на "Кинг Пауэр" был открыт уже на 16-й минуте, когда Рикарду Перейра прошел от середины поля до подступов к штрафной площади и неотразимо пробил низом.

Незадолго до перерыва положение "сорок" усугубилось, потому что Айзек Хейден получил прямую красную карточку за грубую игру против Денниса Прата.

"Лисам" не составило труда реализовать численное преимущество — во втором тайме мяч еще четырежды побывал в воротах Мартина Дубравки.

Благодаря этой убедительной победе "Лестер" остается на третьем месте по итога тура, уступая второму "Манчестер Сити" всего два очка.

"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Лестер, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 20:30

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Последние комментарии:




  1. superglor 29.09.2019 21:57 # superglor
    Могли бы и указать что матч закончился со счетом 5:0.

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  2. lfcynwa 29.09.2019 21:55 # lfcynwa
    Отличная игра будет на Энфилде. БРо велкам

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  3. largo-winch 29.09.2019 21:51 # largo-winch
    Короли!

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  4. alexomck 29.09.2019 20:39 # alexomck
    норм, теперь есть отдельные отчеты по Лестеру. на середняков, вроде Челси, можно больше не печатать.

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  5. tursa 29.09.2019 20:34 # tursa
    Вот теперь мне напряжно смотреть следующую игру против лис

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  6. wolfsmensch 29.09.2019 20:32 # wolfsmensch
    могли бы и указать авторов забитых голов, что такой куцый обзор то?

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