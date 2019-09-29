"Лестер" разгромил "Ньюкасл" и вернулся на третье место
В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "Лестер" учинил разгром над "Ньюкаслом" 5:0 и благодаря победе со счетом 5:0 вернулся на третье место.
Счет в матче на "Кинг Пауэр" был открыт уже на 16-й минуте, когда Рикарду Перейра прошел от середины поля до подступов к штрафной площади и неотразимо пробил низом.
Незадолго до перерыва положение "сорок" усугубилось, потому что Айзек Хейден получил прямую красную карточку за грубую игру против Денниса Прата.
"Лисам" не составило труда реализовать численное преимущество — во втором тайме мяч еще четырежды побывал в воротах Мартина Дубравки.
Благодаря этой убедительной победе "Лестер" остается на третьем месте по итога тура, уступая второму "Манчестер Сити" всего два очка.
"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче
29.09.2019 20:30
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Последние комментарии:
Могли бы и указать что матч закончился со счетом 5:0.
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Отличная игра будет на Энфилде. БРо велкам
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Короли!
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норм, теперь есть отдельные отчеты по Лестеру. на середняков, вроде Челси, можно больше не печатать.
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Вот теперь мне напряжно смотреть следующую игру против лис
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могли бы и указать авторов забитых голов, что такой куцый обзор то?
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