Сульшер: "Рим не был построен за один день"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что создает новую культуру в клубе, и на это требуется время.

Подопечные Сульшера выглядят довольно неубедительно на старте нового сезона, оставив немало вопросов даже в победном матче против "Челси" (4:0) в первом туре Премьер-Лиги.



Подобные трудности были ожидаемыми для Сульшера, который решил не ограничиваться косметическим ремонтом, а полностью перестраивает команду.



"Это не та ситуация, что была у нас в прошлом году. Сейчас здесь нет недостатка желания. Мы занимаемся тем, что создаем новую культуру, новую команду, стараемся всех сплотить. Та ли это работа, которую я ожидал? Да. Я никогда не говорил, что смогу быстро все наладить. Это работа, где ты продвигаешься шаг за шагом".



"Конечно, нас немного потряхивает на этом пути, но быстрого решения не существует. Рим не был построен за один день. Нам требуется время, и парни демонстрируют отличный настрой. Мы должны продолжать работать над улучшением взаимопонимания и отношений между всем игроками, а также над стилем, в котором мы хотим играть", — сообщил Сульшер Sky Sports.