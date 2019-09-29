"Арсенал" готов отпустить Озила в аренду в январе

"Арсенал" хочет избавиться от Месута Озила в январе, даже если ради этого придется субсидировать зарплату немецкого плеймейкера.

С момента своего прихода на тренерский мостик "канониров" Унаи Эмери никак не удается интегрировать Озила в свою систему, а регулярно возникающие у Месута проблемы со здоровьем этому не помогают.



Из шести первых матчей нового сезона Премьер-Лиги Озил поучаствовал только в одном — 2:2 против "Уотфорда" — и вновь был подвергнут критике за невыразительную игру.



Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" надеется найти выход из этой ситуации, отправив Озила в аренду на вторую половину сезона.



Затяжной спад Озила, а также его зарплата в 350 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действителен еще два года, означают, что аренда — единственный способ для "Арсенала" избавиться от Месута, потому что задача найти покупателя выглядит почти невыполнимой.



На самом деле "канониры" были открыты к расставанию с Озилом еще минувшим летом, однако экс-игрок "Реала" не захотел уходить, решив сражаться за свое место в команде, что у него пока совершенно не получается.



На "Эмирейтс" понимают, что даже найти клуб, готовый взять 30-летнего Озила во временное пользование, будет затруднительно, поэтому "Арсенал" согласен частично субсидировать зарплату Месута, лишь бы тот ушел.