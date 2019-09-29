"Арсенал" готов отпустить Озила в аренду в январе

Месут Озил "Арсенал" хочет избавиться от Месута Озила в январе, даже если ради этого придется субсидировать зарплату немецкого плеймейкера.

С момента своего прихода на тренерский мостик "канониров" Унаи Эмери никак не удается интегрировать Озила в свою систему, а регулярно возникающие у Месута проблемы со здоровьем этому не помогают.

Из шести первых матчей нового сезона Премьер-Лиги Озил поучаствовал только в одном — 2:2 против "Уотфорда" — и вновь был подвергнут критике за невыразительную игру.

Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" надеется найти выход из этой ситуации, отправив Озила в аренду на вторую половину сезона.

Затяжной спад Озила, а также его зарплата в 350 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действителен еще два года, означают, что аренда — единственный способ для "Арсенала" избавиться от Месута, потому что задача найти покупателя выглядит почти невыполнимой.

На самом деле "канониры" были открыты к расставанию с Озилом еще минувшим летом, однако экс-игрок "Реала" не захотел уходить, решив сражаться за свое место в команде, что у него пока совершенно не получается.

На "Эмирейтс" понимают, что даже найти клуб, готовый взять 30-летнего Озила во временное пользование, будет затруднительно, поэтому "Арсенал" согласен частично субсидировать зарплату Месута, лишь бы тот ушел.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 19:00

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  1. alexomck 29.09.2019 20:22 # alexomck
    5:0 порвали, король вернулся и лисы в огне. хороший момент отобрать очки у Пульки на Энфилде, как раз в любимом стиле можно играть.

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  2. mufc1994 29.09.2019 20:17 # mufc1994
    Либо фапл умирает, либо пенсы и лузерпуки на оргии

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  3. lovrentiy 29.09.2019 20:09 # lovrentiy
    А тем временем Лисы дерут сорок 4:0

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  4. wilegend 29.09.2019 20:06 # wilegend
    Чё так мало комментов? Всем завтра в школу?

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  5. alcoholnarco 29.09.2019 20:06 # alcoholnarco
    Я думал он уже сдох давно.

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  6. chebrec 29.09.2019 19:13 # chebrec
    Куда его отпускать
    Он же вице капитан

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  7. electric 29.09.2019 19:11 # electric
    Где все? Ау!

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