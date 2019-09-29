Перишич: "Очень хотел перейти в "Юнайтед"

Вингер "Баварии" Иван Перишич рассказал, что был на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2017 году.

Два года назад Жозе Моуриньо, тогда занимавший пост главного тренера "красных дьяволов", очень хотел выкупить Перишича у "Интера".



Жозе лично звонил Ивану и добился от того согласия на переход, однако сделка не состоялась — по причинам, которые стали известны 30-летнему хорвату только сейчас.



"Насколько близок я был к переходу в "Юнайтед"? Очень близок".



"Я был удивлен, когда Жозе позвонил мне. Было сложно сказать ему "нет". Вообще-то, я очень, очень хотел перейти к нему и играть за "Юнайтед". У меня была мечта поиграть во всех больших лигах".



"Но этого не случилось, что причинило мне боль. Однако я не хочу вдаваться в детали. Я узнал истинные причины только два года спустя", — сообщил Перишич The Athletic.