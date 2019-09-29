Уэйн Бридж верит в успех Лэмпарда
Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж уверен, что Фрэнк Лэмпард сможет выиграть Премьер-Лигу, если получит время и деньги.
Минувшим летом Лэмпард возглавил "синих", не имея опыта работы тренером на уровне Премьер-Лиги и в условиях трансферного запрета. Тем не менее, пока команда Фрэнка достаточно неплохо идет по дистанции.
Бридж, отыгравший бок о бок с Лэмпардом шесть сезонов за "Челси", считает Фрэнка идеальным наставником для молодежи, а также высоко оценивает карьерные перспективы своего товарища.
"Ему нужно дать этот шанс выигрывать высшие награды. Если он сможет покупать правильных игроков, я не вижу, что помешало бы им создать команду для завоевания титула".
"Учитывая то, как они играют, и тот факт, что молодые игроки получают свои шансы, они движутся в правильном направлении".
"Если они нуждаются в уверенности, убежден, Лэмпс придаст им ее. Разве есть человек лучше, чтобы учиться у него? Он великолепен для молодых парней. Надеюсь, они продолжат хорошо играть и добьются успеха", — сообщил Бридж Daily Mail.
29.09.2019 17:00
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