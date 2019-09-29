Эмери знает об особенном соперничестве "Арсенала" и "Юнайтед"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что отлично осознает принципиальность матча своей команды против "Манчестер Юнайтед" для болельщиков "канониров".
"Арсенал" не знает побед на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги с 2006 года, когда три очка лондонской команде обеспечил единственный гол Эммануэля Адебайора.
Когда эта серия продолжительностью 13 лет только начиналась, обе команды были регулярными претендентами на титул Премьер-Лиги — сейчас им остается об этом только мечтать. Однако принципиальность очного противостояния от этого не пострадала, уверен Эмери.
"Это удивительный момент и удивительный матч. Так был в прошлом, есть в настоящем и будет в будущем".
"Каждый матч "Арсенал" против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала", за которыми я наблюдал из Испании, был особенным моментом".
"Думаю, если в восемь часов вечера понедельника вы захотите посмотреть футбольный матч, то это он самый".
"Мы очень хотим играть матчи, в которых мы можем сделать что-нибудь особенное. Мы тщательно готовимся. Игроки жаждут сыграть этот следующий матч — мы знаем, что это очень большая возможность для нас набрать три очка", — приводит слова Эмери Sky Sports.
29.09.2019 16:00
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