Невилл уверен, что "Сити" нужно покупать в январе
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, если не потратится в январе.
На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует выходить на трансферный рынок в январе, несмотря на летнее расставание с Венсаном Компани и травмы Эмерика Лапорта с Джоном Стоунсом на старте сезона.
Однако Невилл убежден, что бездействие в январе было бы ошибкой, которая может очень дорого стоить "Сити".
"Думается, "Сити" все-таки будет тратить в январе. Я видел, Гвардиола сказал, что у них нет денег. Ну, у них должно быть больше денег, чем у кого-либо еще".
"Они купили Эмерика Лапорта в январе полтора года назад, и у меня есть ощущение, что они должны сделать это снова".
"Того, что у них есть, будет недостаточно для Лиги Чемпионов или Премьер-Лиги. Гвардиола знает это — он лучше любого знает, насколько высоко задрана планка", — сообщил Невилл Sky Sports.
29.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
у Гари пукан горит) ох, как же он хочет остановить Ливерпуль))
эксперт *ренов
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Что этот Невилл может знать? Он вообще хоть одно вью нормальное дал?
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а у этого перманентно очко печет от мысли о том, что зеропук может выиграть апл....
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