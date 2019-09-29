Невилл уверен, что "Сити" нужно покупать в январе

Хосеп Гвардиола и Фернандиньо Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, если не потратится в январе.

На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует выходить на трансферный рынок в январе, несмотря на летнее расставание с Венсаном Компани и травмы Эмерика Лапорта с Джоном Стоунсом на старте сезона.

Однако Невилл убежден, что бездействие в январе было бы ошибкой, которая может очень дорого стоить "Сити".

"Думается, "Сити" все-таки будет тратить в январе. Я видел, Гвардиола сказал, что у них нет денег. Ну, у них должно быть больше денег, чем у кого-либо еще".

"Они купили Эмерика Лапорта в январе полтора года назад, и у меня есть ощущение, что они должны сделать это снова".

"Того, что у них есть, будет недостаточно для Лиги Чемпионов или Премьер-Лиги. Гвардиола знает это — он лучше любого знает, насколько высоко задрана планка", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. bahosh 29.09.2019 15:43 # bahosh
    у Гари пукан горит) ох, как же он хочет остановить Ливерпуль))
    эксперт *ренов

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  2. arhangel777 29.09.2019 15:30 # arhangel777
    Что этот Невилл может знать? Он вообще хоть одно вью нормальное дал?

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  3. thegodfather 29.09.2019 15:21 # thegodfather
    а у этого перманентно очко печет от мысли о том, что зеропук может выиграть апл....

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