Невилл уверен, что "Сити" нужно покупать в январе

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, если не потратится в январе.

На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует выходить на трансферный рынок в январе, несмотря на летнее расставание с Венсаном Компани и травмы Эмерика Лапорта с Джоном Стоунсом на старте сезона.



Однако Невилл убежден, что бездействие в январе было бы ошибкой, которая может очень дорого стоить "Сити".



"Думается, "Сити" все-таки будет тратить в январе. Я видел, Гвардиола сказал, что у них нет денег. Ну, у них должно быть больше денег, чем у кого-либо еще".



"Они купили Эмерика Лапорта в январе полтора года назад, и у меня есть ощущение, что они должны сделать это снова".



"Того, что у них есть, будет недостаточно для Лиги Чемпионов или Премьер-Лиги. Гвардиола знает это — он лучше любого знает, насколько высоко задрана планка", — сообщил Невилл Sky Sports.