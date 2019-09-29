Ван Бронхорст получил работу в "Сити"
Готовясь к жизни после Хосепа Гвардиолы, "Манчестер Сити" пригласил в клуб голландского тренера Джованни Ван Бронхорста.
Покинув должность главного тренера "Фейеноорда" в конце прошлого сезона, Ван Бронхорст планировал уйти в творческий отпуск длиною в год.
Однако боссам "Сити" удалось привлечь Джованни к работе в своем клубе. Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 44-летний голландец заключил контракт с чемпионами Премьер-Лиги и получает здесь зарплату, хотя его роль выглядит размытой и официально не разглашается.
Сообщается, что Ван Бронхорст трудится за кулисами в "Сити" уже целый месяц, получив доступ ко всем сферам деятельности клуба, включая скаутскую службу, академию и коммерческий департамент.
Экс-полузащитник "Барселоны", "Арсенала" и "Рейнджерс" проявляет себя с лучшей стороны и имеет все шансы получить постоянную роль в "Сити".
Нет никаких гарантий, что именно Ван Бронхорст станет преемником Хосепа Гвардиолы, чей контракт истекает в 2021 году, однако Джованни может помочь "горожанам" с транзитом к новому главному тренеру.
29.09.2019 14:00
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Вот за что уважаю руководство Сити, это за то, что есть стратегия, которой все планомерно следуют.
Расстановка бензоколонок 4-4-2
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Клубу бы специалиста по стандартам . Пропускать больше половины голов со стандартов, чемпиону не камельфо...
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Вот за что уважаю руководство Сити, это за то, что есть стратегия, которой все планомерно следуют.
В Челси что-то подобное только при Кеньоне вырисовывалось, дальше какой-то бардак.
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