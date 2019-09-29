Ван Бронхорст получил работу в "Сити"

Джованни Ван Бронхорст Готовясь к жизни после Хосепа Гвардиолы, "Манчестер Сити" пригласил в клуб голландского тренера Джованни Ван Бронхорста.

Покинув должность главного тренера "Фейеноорда" в конце прошлого сезона, Ван Бронхорст планировал уйти в творческий отпуск длиною в год.

Однако боссам "Сити" удалось привлечь Джованни к работе в своем клубе. Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 44-летний голландец заключил контракт с чемпионами Премьер-Лиги и получает здесь зарплату, хотя его роль выглядит размытой и официально не разглашается.

Сообщается, что Ван Бронхорст трудится за кулисами в "Сити" уже целый месяц, получив доступ ко всем сферам деятельности клуба, включая скаутскую службу, академию и коммерческий департамент.

Экс-полузащитник "Барселоны", "Арсенала" и "Рейнджерс" проявляет себя с лучшей стороны и имеет все шансы получить постоянную роль в "Сити".

Нет никаких гарантий, что именно Ван Бронхорст станет преемником Хосепа Гвардиолы, чей контракт истекает в 2021 году, однако Джованни может помочь "горожанам" с транзитом к новому главному тренеру.


Метки Ван Бронхорст, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1604

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ezh28 29.09.2019 15:25 # ezh28
    Вот за что уважаю руководство Сити, это за то, что есть стратегия, которой все планомерно следуют.
    Расстановка бензоколонок 4-4-2

    (ответить)

  2. highneken 29.09.2019 15:21 # highneken
    Клубу бы специалиста по стандартам . Пропускать больше половины голов со стандартов, чемпиону не камельфо...

    (ответить)

  3. leysan 29.09.2019 14:28 # leysan
    Вот за что уважаю руководство Сити, это за то, что есть стратегия, которой все планомерно следуют.
    В Челси что-то подобное только при Кеньоне вырисовывалось, дальше какой-то бардак.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: