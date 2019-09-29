Ван Бронхорст получил работу в "Сити"

Готовясь к жизни после Хосепа Гвардиолы, "Манчестер Сити" пригласил в клуб голландского тренера Джованни Ван Бронхорста.

Покинув должность главного тренера "Фейеноорда" в конце прошлого сезона, Ван Бронхорст планировал уйти в творческий отпуск длиною в год.



Однако боссам "Сити" удалось привлечь Джованни к работе в своем клубе. Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 44-летний голландец заключил контракт с чемпионами Премьер-Лиги и получает здесь зарплату, хотя его роль выглядит размытой и официально не разглашается.



Сообщается, что Ван Бронхорст трудится за кулисами в "Сити" уже целый месяц, получив доступ ко всем сферам деятельности клуба, включая скаутскую службу, академию и коммерческий департамент.



Экс-полузащитник "Барселоны", "Арсенала" и "Рейнджерс" проявляет себя с лучшей стороны и имеет все шансы получить постоянную роль в "Сити".



Нет никаких гарантий, что именно Ван Бронхорст станет преемником Хосепа Гвардиолы, чей контракт истекает в 2021 году, однако Джованни может помочь "горожанам" с транзитом к новому главному тренеру.