"Ливерпуль" опасается ухода Клоппа в сборную Германии

Внутри "Ливерпуля" растет беспокойство по поводу возможного ухода главного тренера Юргена Клоппа в сборную Германии.

За последнее время Клопп уже несколько раз дал понять, что не хочет спешить с продлением своего контракта. Юрген даже допускает, что уйдет, когда выполнит свои обязательства перед клубом к 2022 году.



Как утверждает Daily Mirror, американские владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group по-прежнему жаждут связать будущее Клоппа на более длительный срок, но в то же время опасаются, что будут бессильны удержать Юргена, если того позовет родина.



Прямо сейчас Клопп абсолютно счастлив в "Ливерпуле", но Юрген никогда не скрывал, что однажды хотел бы поработать со сборной своей страны.



Пока у Клоппа даже не было такой возможности — последние 13 лет бессменным рулевым сборной Германии является Йоахим Лев.



Сейчас немецкая сборная переживает не лучшие времена, и в Германии набирает популярность мнение о том, что Лева пора менять.



Если Лев покинет тренерский мостик национальной команды, эта работа почти наверняка будет предложена Клоппу как лучшему тренеру не только Германии, но и всего мира, что подтверждает награда ФИФА.