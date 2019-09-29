"Ливерпуль" опасается ухода Клоппа в сборную Германии
Внутри "Ливерпуля" растет беспокойство по поводу возможного ухода главного тренера Юргена Клоппа в сборную Германии.
За последнее время Клопп уже несколько раз дал понять, что не хочет спешить с продлением своего контракта. Юрген даже допускает, что уйдет, когда выполнит свои обязательства перед клубом к 2022 году.
Как утверждает Daily Mirror, американские владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group по-прежнему жаждут связать будущее Клоппа на более длительный срок, но в то же время опасаются, что будут бессильны удержать Юргена, если того позовет родина.
Прямо сейчас Клопп абсолютно счастлив в "Ливерпуле", но Юрген никогда не скрывал, что однажды хотел бы поработать со сборной своей страны.
Пока у Клоппа даже не было такой возможности — последние 13 лет бессменным рулевым сборной Германии является Йоахим Лев.
Сейчас немецкая сборная переживает не лучшие времена, и в Германии набирает популярность мнение о том, что Лева пора менять.
Если Лев покинет тренерский мостик национальной команды, эта работа почти наверняка будет предложена Клоппу как лучшему тренеру не только Германии, но и всего мира, что подтверждает награда ФИФА.
29.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
За 4 года так и не смог поставить игру, тупо бей-беги, дрочь по флангам и забросы на бегунов, которые не понимают что с ним делать. И так от матча к матчу, из года в год... смотреть тошно... и это топ-тренер???
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а мне похуй
уйдет и уйдет
слабый тренер ИМХО
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Ливер обратно в середняки скатится без клоппа
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у лифака нет будущего без клопа
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Сборные не то, что раньше было интересно, сейчас уже вообще ни то. Нахер ему сбродная, клуб лучше.
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Лучшему тренеру всего мира? Моур поржал щас.
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