"Ливерпуль" опасается ухода Клоппа в сборную Германии

Юрген Клопп Внутри "Ливерпуля" растет беспокойство по поводу возможного ухода главного тренера Юргена Клоппа в сборную Германии.

За последнее время Клопп уже несколько раз дал понять, что не хочет спешить с продлением своего контракта. Юрген даже допускает, что уйдет, когда выполнит свои обязательства перед клубом к 2022 году.

Как утверждает Daily Mirror, американские владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group по-прежнему жаждут связать будущее Клоппа на более длительный срок, но в то же время опасаются, что будут бессильны удержать Юргена, если того позовет родина.

Прямо сейчас Клопп абсолютно счастлив в "Ливерпуле", но Юрген никогда не скрывал, что однажды хотел бы поработать со сборной своей страны.

Пока у Клоппа даже не было такой возможности — последние 13 лет бессменным рулевым сборной Германии является Йоахим Лев.

Сейчас немецкая сборная переживает не лучшие времена, и в Германии набирает популярность мнение о том, что Лева пора менять.

Если Лев покинет тренерский мостик национальной команды, эта работа почти наверняка будет предложена Клоппу как лучшему тренеру не только Германии, но и всего мира, что подтверждает награда ФИФА.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 13:00

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  1. only--liverpool 29.09.2019 13:22 # only--liverpool
    За 4 года так и не смог поставить игру, тупо бей-беги, дрочь по флангам и забросы на бегунов, которые не понимают что с ним делать. И так от матча к матчу, из года в год... смотреть тошно... и это топ-тренер???

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  2. only--liverpool 29.09.2019 13:16 # only--liverpool
    а мне похуй
    уйдет и уйдет
    слабый тренер ИМХО

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  3. mixmaster 29.09.2019 13:13 # mixmaster
    Ливер обратно в середняки скатится без клоппа

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  4. quavo 29.09.2019 13:11 # quavo
    у лифака нет будущего без клопа

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  5. mancunia-planet 29.09.2019 13:06 # mancunia-planet
    Сборные не то, что раньше было интересно, сейчас уже вообще ни то. Нахер ему сбродная, клуб лучше.

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  6. superglor 29.09.2019 13:03 # superglor
    Лучшему тренеру всего мира? Моур поржал щас.

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