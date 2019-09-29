Рахим Стерлинг не считает Силву расистом
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вступился за своего партнера по команде Бернарду Силву, которого заподозрили в проявлении расизма.
На текущей неделе Силве пришлось в письменном виде предоставить объяснения по поводу своего твита, в котором он сравнил защитника "горожан" Бенжамена Менди с карикатурным персонажем шоколадной фабрики.
Тучи над Бернарду только сгустились после его сообщения в другой социальной сети. В опубликованной в инстаграме истории португалец в шутку назвал Менди "совершенно голым", хотя Бенжамен был просто одет во все черное.
Однако Стерлинг, который практически стал символом борьбы с расизмом в футболе после того, как в прошлом сезоне подвергся оскорблениям фаната на матче с "Челси", защищает Силву.
"Это ситуация, которая в данный момент времени никому не нужна. Это ситуация между двумя друзьями, Бернарду и Менди, как все знают".
"Я могу понять, почему некоторые люди болезненно на это реагируют, но мне кажется, что в этой ситуации Бернарду просто пошутил над своим другом".
"Он не указывал на его цвет кожи, он не сравнивал его губы — на обеих картинках маленькие головы, вот и все. Самое важное для меня, что он не указывал на цвет кожи", — сообщил Стерлинг Sky Sports.
29.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
Бернардо Сильва такое ссылко, ппц,
Ну признай что ты обосрался с этой шуткой, выплати штраф, дисквалифицируй себя, нахуя ты заставляешь других говорить за себя
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