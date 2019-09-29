Рахим Стерлинг не считает Силву расистом

Бернарду Силва и Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вступился за своего партнера по команде Бернарду Силву, которого заподозрили в проявлении расизма.

На текущей неделе Силве пришлось в письменном виде предоставить объяснения по поводу своего твита, в котором он сравнил защитника "горожан" Бенжамена Менди с карикатурным персонажем шоколадной фабрики.

Тучи над Бернарду только сгустились после его сообщения в другой социальной сети. В опубликованной в инстаграме истории португалец в шутку назвал Менди "совершенно голым", хотя Бенжамен был просто одет во все черное.

Однако Стерлинг, который практически стал символом борьбы с расизмом в футболе после того, как в прошлом сезоне подвергся оскорблениям фаната на матче с "Челси", защищает Силву.

"Это ситуация, которая в данный момент времени никому не нужна. Это ситуация между двумя друзьями, Бернарду и Менди, как все знают".

"Я могу понять, почему некоторые люди болезненно на это реагируют, но мне кажется, что в этой ситуации Бернарду просто пошутил над своим другом".

"Он не указывал на его цвет кожи, он не сравнивал его губы — на обеих картинках маленькие головы, вот и все. Самое важное для меня, что он не указывал на цвет кожи", — сообщил Стерлинг Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, расизм, Силва, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 12:00

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  1. largo-winch 29.09.2019 12:23 # largo-winch
    Бернардо Сильва такое ссылко, ппц,
    Ну признай что ты обосрался с этой шуткой, выплати штраф, дисквалифицируй себя, нахуя ты заставляешь других говорить за себя

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