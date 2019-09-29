Рахим Стерлинг не считает Силву расистом

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вступился за своего партнера по команде Бернарду Силву, которого заподозрили в проявлении расизма.

На текущей неделе Силве пришлось в письменном виде предоставить объяснения по поводу своего твита, в котором он сравнил защитника "горожан" Бенжамена Менди с карикатурным персонажем шоколадной фабрики.



Тучи над Бернарду только сгустились после его сообщения в другой социальной сети. В опубликованной в инстаграме истории португалец в шутку назвал Менди "совершенно голым", хотя Бенжамен был просто одет во все черное.



Однако Стерлинг, который практически стал символом борьбы с расизмом в футболе после того, как в прошлом сезоне подвергся оскорблениям фаната на матче с "Челси", защищает Силву.



"Это ситуация, которая в данный момент времени никому не нужна. Это ситуация между двумя друзьями, Бернарду и Менди, как все знают".



"Я могу понять, почему некоторые люди болезненно на это реагируют, но мне кажется, что в этой ситуации Бернарду просто пошутил над своим другом".



"Он не указывал на его цвет кожи, он не сравнивал его губы — на обеих картинках маленькие головы, вот и все. Самое важное для меня, что он не указывал на цвет кожи", — сообщил Стерлинг Sky Sports.