Пулишич разочарован, что перестал играть за "Челси"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич выразил разочарование по поводу дефицита игрового времени.

С конца августа Пулишич сыграл только один матч за команду Фрэнка Лэмпарда, поучаствовав в разгроме над "Гримсби" в Кубке Лиги посреди недели (7:1).

Победный матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:0) Кристиан провел на скамейке запасных, так и не получив своего шанса, и это расстраивает 21-летнего американца.

"Да, конечно, это очень разочаровывает, но я продолжу трудиться изо всех сил, потому что я хочу играть".

"Объяснял ли тренер, почему я не играю? Не особо. Он сказал, чтобы я продолжал работать и что я должен лучше тренироваться для возвращения в команду".

"Мне будет непросто здесь, но оно никогда и не должно было быть простым", — сообщил Пулишич NBC Sports.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 29.09.2019 10:30 # sellman
    Вот у человека не пруха, другое дело кучерявый куколд-дружок Луиза.
    На предсезонке вообще не играл, первые матчи тоже, взял 10-ку, в последних матчах бегает по полю где хочет как Азар, даже выше Тэмми. КПД-0, за то в основе.

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  2. mancunia-planet 29.09.2019 10:29 # mancunia-planet
    Очень хороший игрок между прочим

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  3. sausage 29.09.2019 10:12 # sausage
    Как же американская аудитория? Сидя на банке фан базу в США не увеличишь)

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  4. chebrec 29.09.2019 10:11 # chebrec
    Нежданчик

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  5. mixmaster 29.09.2019 10:11 # mixmaster
    Кококо, новый Хазард, говорили они

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  6. chelsiukpro 29.09.2019 10:05 # chelsiukpro
    Надо подкачатся надо подкачатся :))
    На предсезонке смотрелся супер но в АПЛ нечего не показал! Видно физики нехватает. Адаптация, витамины, тренеровки сделают тебя сильнее! Время ещё придёт! Хотя Одой, Маунт хороши тежело будет конкурировать. Но для этого есть внутрение кубки

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