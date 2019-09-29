Пулишич разочарован, что перестал играть за "Челси"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич выразил разочарование по поводу дефицита игрового времени.

С конца августа Пулишич сыграл только один матч за команду Фрэнка Лэмпарда, поучаствовав в разгроме над "Гримсби" в Кубке Лиги посреди недели (7:1).



Победный матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:0) Кристиан провел на скамейке запасных, так и не получив своего шанса, и это расстраивает 21-летнего американца.



"Да, конечно, это очень разочаровывает, но я продолжу трудиться изо всех сил, потому что я хочу играть".



"Объяснял ли тренер, почему я не играю? Не особо. Он сказал, чтобы я продолжал работать и что я должен лучше тренироваться для возвращения в команду".



"Мне будет непросто здесь, но оно никогда и не должно было быть простым", — сообщил Пулишич NBC Sports.