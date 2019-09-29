Пулишич разочарован, что перестал играть за "Челси"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич выразил разочарование по поводу дефицита игрового времени.
С конца августа Пулишич сыграл только один матч за команду Фрэнка Лэмпарда, поучаствовав в разгроме над "Гримсби" в Кубке Лиги посреди недели (7:1).
Победный матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:0) Кристиан провел на скамейке запасных, так и не получив своего шанса, и это расстраивает 21-летнего американца.
"Да, конечно, это очень разочаровывает, но я продолжу трудиться изо всех сил, потому что я хочу играть".
"Объяснял ли тренер, почему я не играю? Не особо. Он сказал, чтобы я продолжал работать и что я должен лучше тренироваться для возвращения в команду".
"Мне будет непросто здесь, но оно никогда и не должно было быть простым", — сообщил Пулишич NBC Sports.
29.09.2019 10:00
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Последние комментарии:
Вот у человека не пруха, другое дело кучерявый куколд-дружок Луиза.
На предсезонке вообще не играл, первые матчи тоже, взял 10-ку, в последних матчах бегает по полю где хочет как Азар, даже выше Тэмми. КПД-0, за то в основе.
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Очень хороший игрок между прочим
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Как же американская аудитория? Сидя на банке фан базу в США не увеличишь)
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Нежданчик
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Кококо, новый Хазард, говорили они
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Надо подкачатся надо подкачатся :))
На предсезонке смотрелся супер но в АПЛ нечего не показал! Видно физики нехватает. Адаптация, витамины, тренеровки сделают тебя сильнее! Время ещё придёт! Хотя Одой, Маунт хороши тежело будет конкурировать. Но для этого есть внутрение кубки
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