Саутгейт — цель номер один "Тоттенхэма" на случай ухода Почеттино

Харри Кейн и Гарет Саутгейт "Тоттенхэм" видит в главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте свою цель номер один на случай ухода Маурисио Почеттино.

Накануне подопечные Почеттино одержали победу над "Саутгемптоном" вдесятером и поднялись в топ-4 Премьер-Лиги, однако к игре "шпор" и настрою Маурисио остаются большие вопросы.

Вдобавок не утихают слухи, что интерес к Почеттино, который не выглядит счастливым на старте нового сезона, могут возобновить "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Поговаривают, что "красные дьяволы" уже подумывают о расставании с Оле Гуннаром Сульшером, тогда как "Реал" может указать на дверь Зинедину Зидану, если тот не стабилизирует результаты.

В сложившейся ситуации боссы "Тоттенхэма" хотят быть готовыми ко всему. В Северном Лондоне считают, что благодаря своим отношениям с английскими игроками Саутгейт является идеальным кандидатом на замену Почеттино.

Гарет прекрасно осведомлен о способностях Харри Кейна, Деле Алли, Харри Уинкса, Данни Роуза и Эрика Дайера — с некоторым из них он поработал не только в первой сборной Англии, но и в молодежной.


Метки Почеттино, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 09:00

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  1. chelsiukpro 29.09.2019 10:09 # chelsiukpro
    СанГейт хер пойдёт в курятник! Ему комфорто на трибунах смотреть матчи АПЛ и тренеровать сборную!

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