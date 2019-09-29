Саутгейт — цель номер один "Тоттенхэма" на случай ухода Почеттино

"Тоттенхэм" видит в главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте свою цель номер один на случай ухода Маурисио Почеттино.

Накануне подопечные Почеттино одержали победу над "Саутгемптоном" вдесятером и поднялись в топ-4 Премьер-Лиги, однако к игре "шпор" и настрою Маурисио остаются большие вопросы.



Вдобавок не утихают слухи, что интерес к Почеттино, который не выглядит счастливым на старте нового сезона, могут возобновить "Манчестер Юнайтед" и "Реал".



Поговаривают, что "красные дьяволы" уже подумывают о расставании с Оле Гуннаром Сульшером, тогда как "Реал" может указать на дверь Зинедину Зидану, если тот не стабилизирует результаты.



В сложившейся ситуации боссы "Тоттенхэма" хотят быть готовыми ко всему. В Северном Лондоне считают, что благодаря своим отношениям с английскими игроками Саутгейт является идеальным кандидатом на замену Почеттино.



Гарет прекрасно осведомлен о способностях Харри Кейна, Деле Алли, Харри Уинкса, Данни Роуза и Эрика Дайера — с некоторым из них он поработал не только в первой сборной Англии, но и в молодежной.