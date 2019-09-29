Обамеянг видит свое будущее в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не помышляет о смене клуба.

В данный момент Обамеянг со своей командой готовится к выезду к "Манчестер Юнайтед", который, если верить слухам, проявляет серьезный интерес к Пьер-Эмерику в связи со своими проблемами в нападении.



Однако у 30-летнего габонца, забившего шесть голов в шести первых матчах этого сезона, совсем другие помыслы.



"У меня есть ощущение, что мы можем кое-что изменить в этом клубе, и мы постараемся это сделать. Теперь пришло время выигрывать трофеи".



"Уверен, нам это под силу, и я по-настоящему счастлив быть здесь. Я чувствую себя очень хорошо. Следующие несколько лет мы хотим играть на высочайшем уровне и брать трофеи. Это то, о чем мы разговариваем в команде", — сообщил Обамеянг Sky Sports.