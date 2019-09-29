Обамеянг видит свое будущее в "Арсенале"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не помышляет о смене клуба.

В данный момент Обамеянг со своей командой готовится к выезду к "Манчестер Юнайтед", который, если верить слухам, проявляет серьезный интерес к Пьер-Эмерику в связи со своими проблемами в нападении.

Однако у 30-летнего габонца, забившего шесть голов в шести первых матчах этого сезона, совсем другие помыслы.

"У меня есть ощущение, что мы можем кое-что изменить в этом клубе, и мы постараемся это сделать. Теперь пришло время выигрывать трофеи".

"Уверен, нам это под силу, и я по-настоящему счастлив быть здесь. Я чувствую себя очень хорошо. Следующие несколько лет мы хотим играть на высочайшем уровне и брать трофеи. Это то, о чем мы разговариваем в команде", — сообщил Обамеянг Sky Sports.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2019 08:00

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  1. stashenry 29.09.2019 10:26 # stashenry
    Как минимум будет играть ещё 3 года на высоком уровне

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  2. division 29.09.2019 09:10 # division
    Выторговывает новый контракт. Понимает, что в свой тридцатник никому и не нужен уже.

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  3. mixmaster 29.09.2019 08:29 # mixmaster
    Топарь лютый

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