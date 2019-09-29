Уолкотт выписан из госпиталя после травмы головы

Нападающий "Эвертона" Тео Уолкотт был выписан из госпиталя после травмы головы, полученной в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Уолкотт успел сыграть всего одну минуту в субботнем матче на "Гудисон Парк", по прошествии этой минуты лицом заблокировав прострел Рахима Стерлинга с фланга.



Попадание мяча в голову выглядело безобидным, однако медики продолжительное время колдовали над Тео, затем унеся пострадавшего на носилках.



30-летний англичанин прямиком оправился в госпиталь, однако углубленное обследование не обнаружило никакого повреждения, и это позволило Уолкотту вернуться на стадион еще до окончания матча, передает BBC.



"Он потерял сознание. Он посетил госпиталь для обследования. Сейчас он в раздевалке, принимаем душ. Он вернется домой вместе с остальными", — сообщил после поражения 1:3 главный тренер "ирисок" Марку Силва.



Добавим, в случае подозрения на сотрясение протоколы ФИФА требуют предоставить игроку отдых продолжительностью минимум в шесть дней.