Уолкотт выписан из госпиталя после травмы головы
Нападающий "Эвертона" Тео Уолкотт был выписан из госпиталя после травмы головы, полученной в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Уолкотт успел сыграть всего одну минуту в субботнем матче на "Гудисон Парк", по прошествии этой минуты лицом заблокировав прострел Рахима Стерлинга с фланга.
Попадание мяча в голову выглядело безобидным, однако медики продолжительное время колдовали над Тео, затем унеся пострадавшего на носилках.
30-летний англичанин прямиком оправился в госпиталь, однако углубленное обследование не обнаружило никакого повреждения, и это позволило Уолкотту вернуться на стадион еще до окончания матча, передает BBC.
"Он потерял сознание. Он посетил госпиталь для обследования. Сейчас он в раздевалке, принимаем душ. Он вернется домой вместе с остальными", — сообщил после поражения 1:3 главный тренер "ирисок" Марку Силва.
Добавим, в случае подозрения на сотрясение протоколы ФИФА требуют предоставить игроку отдых продолжительностью минимум в шесть дней.
29.09.2019 07:00
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