Гвардиола думал о "Ливерпуле" перед матчем с "Эвертоном"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что "Ливерпуль" был у него на уме перед матчем против "Эвертона".

В стартовом матче седьмого тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:1 над "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему временно увеличил свой отрыв во главе таблицы до восьми очков.



Этот результат конкурента подверг "Сити" определенному давлению и заставил больше стараться ради победы 1:3 над "Эвертоном".



"Мы знали, что "Ливерпуль" выиграл и что наше отставание теперь составляет восемь очков, а это так много. Поэтому мы набрали свои три очка, и теперь между нами пять. Для сентября это нормально, ведь предстоит разыграть еще много очков".



"Мы знаем, какая команда у нас в конкурентах. Они одержали семь побед подряд, они чемпионы Европы, и они играют в хороший футбол. Мы знаем, что не можем терять слишком много очков, потому что в прошлом сезоне они проиграли только один матч".



"Сезон длинный, и нам нужно продолжать идти вперед. Возможно, нам удастся подвергнуть их чуть большему давлению и оформить третий титул подряд", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.