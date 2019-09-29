Почеттино: "Не вините Льориса, вините меня"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино взял на себя вину голкипера Уго Льориса за пропущенный гол в матче против "Саутгемптона".
Когда в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги "шпоры" остались десятером после удаления Сержа Орье, Льорис внезапно пошел в дриблинг у своих ворот, но финт не удался, и Данни Ингс сравнял счет.
Вскоре Харри Кейн вновь вывел "Тоттенхэм" вперед, и счет 2:1 сохранился до финального свистка, хотя после перерыва хозяевам пришлось изрядно попотеть. По мнению Почеттино, своими сейвами во втором тайме Уго искупил вину за грубейшую ошибку.
"Не вините Уго, вините меня — именно я требую от него играть таким образом. Он продемонстрировал замечательную стойкость духа во втором тайме, и именно поэтому он является одним из лучших голкиперов в мире", — цитирует Почеттино Sky Sports.
Lloris mate this isn't the World Cup final pic.twitter.com/64atULFDcA— Josh (@MouraThat) September 28, 2019
29.09.2019 00:05
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