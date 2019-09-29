Почеттино: "Не вините Льориса, вините меня"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино взял на себя вину голкипера Уго Льориса за пропущенный гол в матче против "Саутгемптона".

Когда в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги "шпоры" остались десятером после удаления Сержа Орье, Льорис внезапно пошел в дриблинг у своих ворот, но финт не удался, и Данни Ингс сравнял счет.



Вскоре Харри Кейн вновь вывел "Тоттенхэм" вперед, и счет 2:1 сохранился до финального свистка, хотя после перерыва хозяевам пришлось изрядно попотеть. По мнению Почеттино, своими сейвами во втором тайме Уго искупил вину за грубейшую ошибку.



"Не вините Уго, вините меня — именно я требую от него играть таким образом. Он продемонстрировал замечательную стойкость духа во втором тайме, и именно поэтому он является одним из лучших голкиперов в мире", — цитирует Почеттино Sky Sports.



