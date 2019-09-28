Лэмпард хвалит "лидера" Жоржиньо

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил лидерские качества полузащитника Жоржиньо после победы 2:0 над "Брайтоном".

В субботу "синие" одержали свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Лэмпарде, и этот результат был достигнут в том числе и благодаря Жоржиньо, который забил первый гол в матче, реализовав пенальти.



Однако Лэмпарда итальянец бразильского происхождения порадовал не столько своим голом, сколько лидерскими качествами — Жоржиньо показал себя настоящим предводителем для молодежи.



"Он лидер по своему характеру. Неважно, что случилось в прошлом году — меня здесь не было. Люди будут делать выводы, исходя из своих наблюдений, но я лишь могу судить по тому, что видел своими глазами. Начиная с предсезонного периода, он является одним из лидеров, в раздевалке и на поле".



"Он хочет побеждать. Знаю, этим качеством должен обладать каждый, но он демонстрирует это во всем, и это важно. Я доволен Жоржи, а молодые парни должны брать пример с того настроя, что он показывает каждый день", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.