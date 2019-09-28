Вейналдум: "Несколько лет назад мы могли не выиграть такой матч"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что несколько лет назад его команда могла и не выиграть матч против "Шеффилд Юнайтед".

Именно гол Вейналдума обеспечил "красным" минимальную победу в гостях у новичка Премьер-Лиги. Голландец признает, что игра его команды оставляла желать лучшего, однако "Ливерпуль" в очередной раз проявил свое умение добиваться результата, независимо от качества демонстрируемого футбола.



"Эта победа может иметь большое значение. Если ты собираешь много очков в начале сезона, это хорошо, потому что обычно ты прогрессируешь с течением сезона. Поэтому надеюсь, мы еще не вышли на свой пик, но выйдем к концу сезона".



"Именно поэтому так хорошо, что мы набираем много очков прямо сейчас".



"Мы не очень хорошо начали матч. Тренер указал нам на кое-какие вещи после первого тайма. Мы слишком замедляли игру, и это позволяло сопернику останавливать наши атаки. Нам было сложно".



"Во втором тайме мы старались играть лучше, но все равно это был не лучший наш матч. Тем не менее, это очередная победа, что важнее всего. Несколько лет назад мы могли не выиграть такой матч. В этом сезоне — а также в прошлом — мы делаем это довольно уверенно", — сообщил Вейналдум BT Sport.