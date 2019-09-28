"Сити" возвращается с победой от "Эвертона"
"Манчестер Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль", одержав трудовую победу в гостях у "Эвертона" — 1:3.
По сравнению с разочаровывающим поражением 2:0 от "Шеффилд Юнайтед" в стартовом составе "ирисок" появились Тео Уолкотт и Доминик Калверт-Левин, заменив Бернарда и Мойзе Кина.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе сделать четыре перестановки относительно победы 8:0 над "Уотфордом". Новыми лицами в старте оказались Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.
Едва начавшись, игра почти сразу же была приостановлена — Уолкотт получил мячом по лицу и был унесен с поля на носилках после продолжительного оказания медицинской помощи.
Вынужденная пауза не сбила атакующий настрой гостей, которые принялись оказывать давление. На 12-й минуте Гюндоган с пары метров пробил в перекладину после прострел Махреза.
"Эвертон" попытался отвечать, но этим лишь усугублял свое положение, давая сопернику свободное пространство.
В конце концов "Сити" открыл счет, что не стало сюрпризом. На 25-й минуте Де Брюйне выполнил роскошную подачу на линию вратарской, где Жезус, опередив защитника и голкипера, пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
Пропущенный гол заставил "ирисок" по-настоящему проснуться. "Эвертон" принялся атаковать большими силами и на 33-й минуте восстановил равновесие. Шеймус Коулмен подхватил отскочивший от Алекса Ивоби, заменившего Уолкотта, мяч и пробил с острого угла над присевшим Эдерсоном — 1:1. Когда снаряд находился над линией ворот, ему придал ускорение своей головой Калверт-Левин.
В остатке тайма "Сити" так и не удалось восстановить свою прежнюю доминирующую игру. "Ириски" поверили в себя, не пожелав прижиматься к воротам.
После перерыва "горожане" продолжили искать счастье в атаках, но порой допускали огрехи в обороне. На 60-й минуте Стерлинг выскочил на убойную позицию по центру ворот, но мяч направил мимо.
Найти путь к воротам Джордана Пикфорда гостям помог стандарт. На 71-й минуте Махрез классно обвел стенку со штрафного и попал точно в угол — 1:2.
Спустя пять минут Калверт-Левин мог восстановить равновесие, однако Эдерсон вовремя вышел из ворот и заблокировал удар англичанина. На 79-й минуте бразильский голкипер еще раз выручил свою команду, потащив мяч из нижнего угла после попытки пробить головой Йерри Мины.
Все было кончено для "ирисок" на 85-й минуте, когда Стерлинг добил мяч в ворота после отраженного Пикфордом прострела Агуэро — 1:3. И хотя Рахим попал в перекладину, система GLT подтвердила, что снаряд пересек линию.
Несмотря на поражение, "Эвертон" произвел неплохое впечатление и смог создать массу проблем Эдерсону и его защитникам. Тем не менее, более высокий класс "Сити" дал о себе знать.
"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.09.2019 21:30
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Последние комментарии:
28.09.2019 19:11 #
alexomck
Эве должен карать Сити, пора королю с Лестером на второе:)
Источник: http://fapl.ru/posts/73695/?c=1
Кстати, про Лестер. Через неделю оказывается Лузерпук VS Лестер. Без всяких подьебов, будет интересно узнать кто из них THE PHIZRUK, Роджерс или Клоп? ))
(ответить)
Азар какой-то тяжёлый стал в Реале. Какие-то перепасовки на 10 метров.
(ответить)
Хорошая, добротная игра для субботнего вечера, и без всяких там отскоков и прочей фигни. Норм пацаны из Ливерпуля неплохо смотрелись, кстати, Уолкоту здоровья. А так, по-чемпионски, на классе.
По игре, Рахим с Гюндоганом должны были и пораньше прикончить интригу, ну да ладно. Конечно, с Ферной в центре обороны дежурный гол скорее пропустим, но даже со всеми этими проблемами с травмами защитников чувствуется запас прочности.
Эдерсон красава, КДБ в норме. Рад за Жезуса, но Кун - КНЯЗЬ.)) И кажется, Рияд "оторвать тоненькие ножки" Маарез наконец-то освоился в команде. Родри - отличное приобретение. Зина с Гюндоганом как всегда немного тормозят, но выкладываются.
Короче, C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Скриньте.))
(ответить)
Что хотели то и получили
(ответить)
коуч перспективный и команда старается, но шлак на пикфордах всё руинит. Эве как всегда.
(ответить)
Возвращается под шконку).
(ответить)
эвертон дежурно раздвинул ноги
это же не с лфк выходит и умирать
тут можно и пососать хуй
(ответить)
Хз нахера мы спонсируем и держим на плаву этот недоклуб со Гудисон парка, если они элементарно не могут отобрать очки у наших конкурентов. Лучше распустить их и влитые в них средства пустить на академку. Саутхэмптон хоть порадуется
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Неплохая игра. Трудная победа МС. Не такая шара, конечно, как у Ливера, но тоже - штрафной зарешал. В целом, и МС и Ливер с такой игрой ещё будут терять очки, особенно когда начнут играть на 4 фронта. Будет интересно.
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Форма как у Барселоны несколько лет назад. Тузанная подлива после шавухи
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Журналист Окко выяснил, что Стерлинг рад забитому голу
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Цыгане насосали!
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КОРОЛИ!!!
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Похоже, уволят скоро Марку Силву.
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
Скриньте!!!
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КОРОЛІ на Троні!!!
лузерпуль на страпоні!!!
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Гонка продолжается!
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Сито с победой, проигрывает Эвертон, а горят чет колбасники, мде..
хотя о чем это я, последние лицемерные мрази еще те, да ))
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