"Сити" возвращается с победой от "Эвертона"

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль", одержав трудовую победу в гостях у "Эвертона" — 1:3.

По сравнению с разочаровывающим поражением 2:0 от "Шеффилд Юнайтед" в стартовом составе "ирисок" появились Тео Уолкотт и Доминик Калверт-Левин, заменив Бернарда и Мойзе Кина.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе сделать четыре перестановки относительно победы 8:0 над "Уотфордом". Новыми лицами в старте оказались Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

Едва начавшись, игра почти сразу же была приостановлена — Уолкотт получил мячом по лицу и был унесен с поля на носилках после продолжительного оказания медицинской помощи.

Вынужденная пауза не сбила атакующий настрой гостей, которые принялись оказывать давление. На 12-й минуте Гюндоган с пары метров пробил в перекладину после прострел Махреза.

"Эвертон" попытался отвечать, но этим лишь усугублял свое положение, давая сопернику свободное пространство.

В конце концов "Сити" открыл счет, что не стало сюрпризом. На 25-й минуте Де Брюйне выполнил роскошную подачу на линию вратарской, где Жезус, опередив защитника и голкипера, пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

Пропущенный гол заставил "ирисок" по-настоящему проснуться. "Эвертон" принялся атаковать большими силами и на 33-й минуте восстановил равновесие. Шеймус Коулмен подхватил отскочивший от Алекса Ивоби, заменившего Уолкотта, мяч и пробил с острого угла над присевшим Эдерсоном — 1:1. Когда снаряд находился над линией ворот, ему придал ускорение своей головой Калверт-Левин.

В остатке тайма "Сити" так и не удалось восстановить свою прежнюю доминирующую игру. "Ириски" поверили в себя, не пожелав прижиматься к воротам.

После перерыва "горожане" продолжили искать счастье в атаках, но порой допускали огрехи в обороне. На 60-й минуте Стерлинг выскочил на убойную позицию по центру ворот, но мяч направил мимо.

Найти путь к воротам Джордана Пикфорда гостям помог стандарт. На 71-й минуте Махрез классно обвел стенку со штрафного и попал точно в угол — 1:2.

Спустя пять минут Калверт-Левин мог восстановить равновесие, однако Эдерсон вовремя вышел из ворот и заблокировал удар англичанина. На 79-й минуте бразильский голкипер еще раз выручил свою команду, потащив мяч из нижнего угла после попытки пробить головой Йерри Мины.

Все было кончено для "ирисок" на 85-й минуте, когда Стерлинг добил мяч в ворота после отраженного Пикфордом прострела Агуэро — 1:3. И хотя Рахим попал в перекладину, система GLT подтвердила, что снаряд пересек линию.

Несмотря на поражение, "Эвертон" произвел неплохое впечатление и смог создать массу проблем Эдерсону и его защитникам. Тем не менее, более высокий класс "Сити" дал о себе знать.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 21:30

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Последние комментарии:




  1. mc-od 28.09.2019 22:26 # mc-od
    28.09.2019 19:11 #
    alexomck

    Эве должен карать Сити, пора королю с Лестером на второе:)

    Источник: http://fapl.ru/posts/73695/?c=1

    Кстати, про Лестер. Через неделю оказывается Лузерпук VS Лестер. Без всяких подьебов, будет интересно узнать кто из них THE PHIZRUK, Роджерс или Клоп? ))

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  2. lampard78 28.09.2019 22:14 # lampard78
    Азар какой-то тяжёлый стал в Реале. Какие-то перепасовки на 10 метров.

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  3. mc-od 28.09.2019 22:07 # mc-od
    Хорошая, добротная игра для субботнего вечера, и без всяких там отскоков и прочей фигни. Норм пацаны из Ливерпуля неплохо смотрелись, кстати, Уолкоту здоровья. А так, по-чемпионски, на классе.

    По игре, Рахим с Гюндоганом должны были и пораньше прикончить интригу, ну да ладно. Конечно, с Ферной в центре обороны дежурный гол скорее пропустим, но даже со всеми этими проблемами с травмами защитников чувствуется запас прочности.

    Эдерсон красава, КДБ в норме. Рад за Жезуса, но Кун - КНЯЗЬ.)) И кажется, Рияд "оторвать тоненькие ножки" Маарез наконец-то освоился в команде. Родри - отличное приобретение. Зина с Гюндоганом как всегда немного тормозят, но выкладываются.

    Короче, C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Скриньте.))

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  4. chebrec 28.09.2019 22:05 # chebrec
    Что хотели то и получили

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  5. alexomck 28.09.2019 21:57 # alexomck
    коуч перспективный и команда старается, но шлак на пикфордах всё руинит. Эве как всегда.

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  6. skychnie-oboi 28.09.2019 21:49 # skychnie-oboi
    Возвращается под шконку).

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  7. blackdreamer 28.09.2019 21:43 # blackdreamer
    эвертон дежурно раздвинул ноги
    это же не с лфк выходит и умирать
    тут можно и пососать хуй

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  8. beatles-red 28.09.2019 21:41 # beatles-red
    Хз нахера мы спонсируем и держим на плаву этот недоклуб со Гудисон парка, если они элементарно не могут отобрать очки у наших конкурентов. Лучше распустить их и влитые в них средства пустить на академку. Саутхэмптон хоть порадуется

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  9. lampard78 28.09.2019 21:36 # lampard78
    Неплохая игра. Трудная победа МС. Не такая шара, конечно, как у Ливера, но тоже - штрафной зарешал. В целом, и МС и Ливер с такой игрой ещё будут терять очки, особенно когда начнут играть на 4 фронта. Будет интересно.

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  10. caxar 28.09.2019 21:36 # caxar
    Форма как у Барселоны несколько лет назад. Тузанная подлива после шавухи

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  11. shakur 28.09.2019 21:36 # shakur
    Журналист Окко выяснил, что Стерлинг рад забитому голу

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  12. slash-lfc 28.09.2019 21:36 # slash-lfc
    Цыгане насосали!

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  13. griezmann 28.09.2019 21:35 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  14. akado 28.09.2019 21:35 # akado
    Похоже, уволят скоро Марку Силву.

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  15. tyhonovecky 28.09.2019 21:34 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!
    Скриньте!!!Пользователь получил предупреждение

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  16. stones24 28.09.2019 21:34 # stones24
    КОРОЛІ на Троні!!!
    лузерпуль на страпоні!!!

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  17. vasya-mu 28.09.2019 21:34 # vasya-mu
    Гонка продолжается!

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  18. reams 28.09.2019 21:33 # reams
    Сито с победой, проигрывает Эвертон, а горят чет колбасники, мде..
    хотя о чем это я, последние лицемерные мрази еще те, да ))

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