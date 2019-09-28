"Сити" возвращается с победой от "Эвертона"

"Манчестер Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль", одержав трудовую победу в гостях у "Эвертона" — 1:3.

По сравнению с разочаровывающим поражением 2:0 от "Шеффилд Юнайтед" в стартовом составе "ирисок" появились Тео Уолкотт и Доминик Калверт-Левин, заменив Бернарда и Мойзе Кина.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе сделать четыре перестановки относительно победы 8:0 над "Уотфордом". Новыми лицами в старте оказались Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.



Едва начавшись, игра почти сразу же была приостановлена — Уолкотт получил мячом по лицу и был унесен с поля на носилках после продолжительного оказания медицинской помощи.



Вынужденная пауза не сбила атакующий настрой гостей, которые принялись оказывать давление. На 12-й минуте Гюндоган с пары метров пробил в перекладину после прострел Махреза.



"Эвертон" попытался отвечать, но этим лишь усугублял свое положение, давая сопернику свободное пространство.



В конце концов "Сити" открыл счет, что не стало сюрпризом. На 25-й минуте Де Брюйне выполнил роскошную подачу на линию вратарской, где Жезус, опередив защитника и голкипера, пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Пропущенный гол заставил "ирисок" по-настоящему проснуться. "Эвертон" принялся атаковать большими силами и на 33-й минуте восстановил равновесие. Шеймус Коулмен подхватил отскочивший от Алекса Ивоби, заменившего Уолкотта, мяч и пробил с острого угла над присевшим Эдерсоном — 1:1. Когда снаряд находился над линией ворот, ему придал ускорение своей головой Калверт-Левин.



В остатке тайма "Сити" так и не удалось восстановить свою прежнюю доминирующую игру. "Ириски" поверили в себя, не пожелав прижиматься к воротам.



После перерыва "горожане" продолжили искать счастье в атаках, но порой допускали огрехи в обороне. На 60-й минуте Стерлинг выскочил на убойную позицию по центру ворот, но мяч направил мимо.



Найти путь к воротам Джордана Пикфорда гостям помог стандарт. На 71-й минуте Махрез классно обвел стенку со штрафного и попал точно в угол — 1:2.



Спустя пять минут Калверт-Левин мог восстановить равновесие, однако Эдерсон вовремя вышел из ворот и заблокировал удар англичанина. На 79-й минуте бразильский голкипер еще раз выручил свою команду, потащив мяч из нижнего угла после попытки пробить головой Йерри Мины.



Все было кончено для "ирисок" на 85-й минуте, когда Стерлинг добил мяч в ворота после отраженного Пикфордом прострела Агуэро — 1:3. И хотя Рахим попал в перекладину, система GLT подтвердила, что снаряд пересек линию.



Несмотря на поражение, "Эвертон" произвел неплохое впечатление и смог создать массу проблем Эдерсону и его защитникам. Тем не менее, более высокий класс "Сити" дал о себе знать.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче