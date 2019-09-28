Лэмпард: "Мы нуждались в этой победе"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что победа 2:0 над "Брайтоном" будет иметь большое значение для его команды.

В субботу "синие", наконец, отпраздновали свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Лэмпарде, убедительно переиграв "Брайтон".



Счет 2:0 в полной мере не отражает то колоссальное преимущество, которое имел "Челси", и это единственное, что расстраивает Фрэнка.



"Мы нуждались в этой победе. Прежде у нас еще не было матча, когда бы мы контролировали игру все 90 минут. Я расстроен лишь тем, что мы не забили больше. Зато мы не пропустили. Эта победа придаст уверенности каждому".



"Мы нанесли много ударов в первом тайме, но нас подвела реализация, вдобавок нам слегка не везло".



"Я уже начал удивляться, когда же эта победа случится. Однако нужно было сохранять уверенность, и вот она случилась", — сообщил Лэмпард BBC.