Тренер Де Хеа покинул "Юнайтед"

Давид Де Хеа и Эмилиано Альварес Тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эмилиано Альварес покинул клуб.

Альварес трудился в "Юнайтед" с 2016 года, когда он был приглашен специально для работы с Давидом Де Хеа, персональным наставником которого он был еще в "Атлетико".

У Давида и Эмилиано сложились прекрасные отношения, которые со временем переросли в дружбу — испанцы часто проводили вместе время, посещали рестораны.

Однако теперь пути Де Хеа и Альвареса разошлись. Как сообщает Daily Mail, у главного тренера Оле Гуннара Сульшера появились вопросы к методам Эмилиано из-за затяжного спада в игре Давида.

Персонал клуба с "Олд Траффорд" узнал об уходе Альвареса еще на прошлой неделе, а в пятницу Эмилиано попрощался со своими бывшими соратниками, и сегодня это было подтверждено официально.


Метки Альварес, Де Хеа, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 20:00

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  1. lambert757 28.09.2019 20:04 # lambert757
    У всех же бывают спады. А тот факт, что на протяжении последних нескольких лет он являлся одним из лучших вратарей мира, это разве не велад Альвареса?

    (ответить)

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