Тренер Де Хеа покинул "Юнайтед"

Тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эмилиано Альварес покинул клуб.

Альварес трудился в "Юнайтед" с 2016 года, когда он был приглашен специально для работы с Давидом Де Хеа, персональным наставником которого он был еще в "Атлетико".



У Давида и Эмилиано сложились прекрасные отношения, которые со временем переросли в дружбу — испанцы часто проводили вместе время, посещали рестораны.



Однако теперь пути Де Хеа и Альвареса разошлись. Как сообщает Daily Mail, у главного тренера Оле Гуннара Сульшера появились вопросы к методам Эмилиано из-за затяжного спада в игре Давида.



Персонал клуба с "Олд Траффорд" узнал об уходе Альвареса еще на прошлой неделе, а в пятницу Эмилиано попрощался со своими бывшими соратниками, и сегодня это было подтверждено официально.