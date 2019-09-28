Тренер Де Хеа покинул "Юнайтед"
Тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эмилиано Альварес покинул клуб.
Альварес трудился в "Юнайтед" с 2016 года, когда он был приглашен специально для работы с Давидом Де Хеа, персональным наставником которого он был еще в "Атлетико".
У Давида и Эмилиано сложились прекрасные отношения, которые со временем переросли в дружбу — испанцы часто проводили вместе время, посещали рестораны.
Однако теперь пути Де Хеа и Альвареса разошлись. Как сообщает Daily Mail, у главного тренера Оле Гуннара Сульшера появились вопросы к методам Эмилиано из-за затяжного спада в игре Давида.
Персонал клуба с "Олд Траффорд" узнал об уходе Альвареса еще на прошлой неделе, а в пятницу Эмилиано попрощался со своими бывшими соратниками, и сегодня это было подтверждено официально.
28.09.2019 20:00
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У всех же бывают спады. А тот факт, что на протяжении последних нескольких лет он являлся одним из лучших вратарей мира, это разве не велад Альвареса?
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