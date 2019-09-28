"Тоттенхэм" вдесятером обыграл "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" одержал тяжелейшую победу над "Саутгемптоном" в домашних стенах, более тайма играя вдесятером — 2:1.

После рождения своего третьего ребенка в ворота "шпор" вернулся Уго Льорис. Еще одним изменением относительно поражения от "Лестера" стал выход с первых минут Кристиана Эриксена. Эти двое заменили Пауло Гассанигу и Эрика Ламелу.



Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал на домашнее поражение от "Борнмута", убрав из состава Седрика Соареша, Кевина Дансо и Че Адамса, выпустив вместо них Майю Йошиду, Райана Бертрана и Данни Ингса.



В начале матча капитан гостей Пьер-Эмиль Хейбьерг отметился неплохим дальним ударом, отраженным Льорисом, но в целом лучше смотрелись хозяева.



"Тоттенхэм" оказывал давление и в середине тайма закономерно открыл счет. Приняв мяч на левом краю штрафной площади, Сон Хен Мин покатил мяч под удар Танги Ндомбеле, который приложился как следует — 1:0.



На 31-й минуте игра осложнилась для "шпор", потому что Серж Орье получил за фол на Бертране желтую карточку, которая стала для него второй.



"Саутгемптон" реализовал численное преимущество уже спустя восемь минут, когда Льорис пошел в дриблинг в своей вратарской, но Ингс оказался хитрее — 1:1.



Тем не менее, последнее слово в первом тайме осталось за хозяевами. Контратака на 43-й минуте с участием Сона и Эриксена завершилась выводом Кейна на ударную позицию в районе 11-метровой отметки, а из этой зоны Харри редко промахивается — 2:1.



Во втором тайме "Тоттенхэму" пришлось оберегать добытое преимущество. Временами "святые" доминировали в игре, однако Льорис был твердо настроен реабилитироваться за свою осечку и больше не пропустил. Концовка вышла достаточно спокойной для хозяев.



"Тоттенхэм" отреагировал на сложности — как глобальные, так и возникшие в этой отдельно взятой игре. "Шпоры" одержали важнейшую победу, благодаря которой поднялись в топ-4.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче