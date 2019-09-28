"Челси" впервые выиграл на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге при Лэмпарде

Жоржиньо и Мейсон Маунт "Челси" одержал свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Фрэнке Лэмпарде, переиграв "Брайтон" со счетом 2:0.

Из-за травмы задней поверхности бедра "синие" недосчитались Нголо Канте, вместо которого вышел Росс Баркли. Также появились с первых минут Маркос Алонсо и Педро.

Относительно безголевого матча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Это Ив Биссума занял место Дэви Проппера.

Хозяева сразу же прибрали инициативу в свои руки и принялись подвергать соперника давлению. Первый опасный момент возник на 14-й минуте, когда Тэмми Абрахэм незаметным касанием головы подправил подачу Мейсона Маунта — штанга!

Постепенно "Брайтон" чуть выправил игру и смог создать один полумомент, но Кепа Аррисабалага заранее прочитал эпизод, выйдя из ворот и не позволив Нилу Мопе пробить.

Ближе к перерыву "Челси" вновь навалился и создал два отличных шанса открыть счет. Сперва Баркли на дальней штанге замыкал подачу Алонсо, но пробил неудачно и позволил голкиперу выручить гостей, а затем уже сам Алонсо наносил удар с края вратарской — мимо дальнего верхнего угла.

Второй тайм начался с назначения пенальти в ворота "Брайтона" за фол на Маунте. Жоржиньо с 11-метровой отметки был точен — 1:0.

Открыв счет, "синие" стали пытаться забить второй гол, чтобы снять все вопросы об исходе матча, однако им фатально не везло.

У "чаек" почти ничего не получалось впереди — до 72-й минуты, когда Дэн Берн пробил головой с отскоком от газона и попал в перекладину.

На 76-й минуте хозяева все-таки добились своего. Виллиан взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом — 2:0.

"Челси", наконец, одержал свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Лэмпарде и мог выиграть крупнее, если бы лучше использовал свои моменты. А вот "Брайтон" почти не бил по воротам и шансов, не считая попадания Берна в перекладину, не имел.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 18:55

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Последние комментарии:




  1. j-silver 28.09.2019 19:11 # j-silver
    Пенсы топори конешно, спокойно, без пыли, на классе размотали соперника.
    Ну а портовые обрыганы очередной раз отскочили, клоп опять насосал

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  2. alexomck 28.09.2019 19:11 # alexomck
    Эве должен карать Сити, пора королю с Лестером на второе:)

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  3. shymkentski 28.09.2019 19:10 # shymkentski
    Одои и Томмори, Жорж были лучшими, У Маунта не самая лучшая игра, как и Абрахама 3 момента не использовал, Виллиан возомнил себя Азаром бьет в любых ситуациях, 4 раза блокировали его удар, Педро был худшим, его фланг вообще не создавал угрозы, Баркли обрезы на новый позиции, слишком медленно думает, уже 3 сезон, надо бы уже показать потенциал,
    Ждал Пулисика, и где он ?! Вообщем победа на классе.

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  4. lampard78 28.09.2019 19:08 # lampard78
    Теперь можно и Интер посмотреть.

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  5. sausage 28.09.2019 19:04 # sausage
    Проклятье Стэмфорд Бридж для Лэмпса-тренера снято. Что дальше?
    Маунт - кручу-верчу, запутать хочу. В результате путает только себя и партнёров и под конец сдыхает;
    Абрахам - чёрный Мората;
    Одои - зелёный негритёнок с неоправданно большими авансами;
    Томори - хз пока;
    Джеймс - ноунейм, сокрушивший великий и ужасный Гримсби. Короче, не о чём.
    Всё, что надо знать о молодёжи Челси. Хз почему пенсы так на них надеются, будто это Монако образца 16/17? Ну ни разу не так.

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  6. tyhonovecky 28.09.2019 19:00 # tyhonovecky
    Бртатишки, огласите состав КОРОЛЕЙ!

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  7. alexomck 28.09.2019 18:59 # alexomck
    28.09.2019 17:28 # удалить
    alexomck

    Челси ничего не может сделать с командой уровня Шипа, максимум шару закатят, как обычно:)

    Источник: http://fapl.ru/posts/73692/?c=1#c6988282

    2 шары:)

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  8. ry-l 28.09.2019 18:58 # ry-l
    Несмотря на рекорд по количеству ударов и полную доминацию, унылая победа из-за глиномесива в исполненния троицы дуболомов пидры-вилли-баркли. Они - очевидный балласт на фоне молодого и голодного до побед коллектива.

    И, хоть и авансом, но хочу отметить Томори. Походу, парень топом лютым будет через пол годика. Основу, я думаю, он уже за собой застолбил.

    PS Кепу с сухарем

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  9. chebrec 28.09.2019 18:58 # chebrec
    Именно сегодня был уверен что Челси победит
    Никак иначе после 7-1

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  10. division 28.09.2019 18:58 # division
    Не самая красивая победа в этом сезоне, но три очка есть три очка. Продолжаем преследовать колбасу

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  11. lampard78 28.09.2019 18:57 # lampard78
    Это мы наконец-то на ноль сыграли? Всего-то надо было Зуме травмироваться? А вообще, Хадсон-Одои - единственный, кто сиожет Азара заменить. Надо его в основу. Как и Риса Джеймса. Ну и, естественно, Канте и Лофтус-Чика, когда поправятся.

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  12. thegodfather 28.09.2019 18:56 # thegodfather
    топарики

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  13. vasya-mu 28.09.2019 18:55 # vasya-mu
    Молодцы

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