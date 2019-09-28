"Челси" впервые выиграл на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге при Лэмпарде
"Челси" одержал свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Фрэнке Лэмпарде, переиграв "Брайтон" со счетом 2:0.
Из-за травмы задней поверхности бедра "синие" недосчитались Нголо Канте, вместо которого вышел Росс Баркли. Также появились с первых минут Маркос Алонсо и Педро.
Относительно безголевого матча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Это Ив Биссума занял место Дэви Проппера.
Хозяева сразу же прибрали инициативу в свои руки и принялись подвергать соперника давлению. Первый опасный момент возник на 14-й минуте, когда Тэмми Абрахэм незаметным касанием головы подправил подачу Мейсона Маунта — штанга!
Постепенно "Брайтон" чуть выправил игру и смог создать один полумомент, но Кепа Аррисабалага заранее прочитал эпизод, выйдя из ворот и не позволив Нилу Мопе пробить.
Ближе к перерыву "Челси" вновь навалился и создал два отличных шанса открыть счет. Сперва Баркли на дальней штанге замыкал подачу Алонсо, но пробил неудачно и позволил голкиперу выручить гостей, а затем уже сам Алонсо наносил удар с края вратарской — мимо дальнего верхнего угла.
Второй тайм начался с назначения пенальти в ворота "Брайтона" за фол на Маунте. Жоржиньо с 11-метровой отметки был точен — 1:0.
Открыв счет, "синие" стали пытаться забить второй гол, чтобы снять все вопросы об исходе матча, однако им фатально не везло.
У "чаек" почти ничего не получалось впереди — до 72-й минуты, когда Дэн Берн пробил головой с отскоком от газона и попал в перекладину.
На 76-й минуте хозяева все-таки добились своего. Виллиан взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом — 2:0.
"Челси", наконец, одержал свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Лэмпарде и мог выиграть крупнее, если бы лучше использовал свои моменты. А вот "Брайтон" почти не бил по воротам и шансов, не считая попадания Берна в перекладину, не имел.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
28.09.2019 18:55
Просмотров: 1013
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пенсы топори конешно, спокойно, без пыли, на классе размотали соперника.
Ну а портовые обрыганы очередной раз отскочили, клоп опять насосал
(ответить)
Эве должен карать Сити, пора королю с Лестером на второе:)
(ответить)
Одои и Томмори, Жорж были лучшими, У Маунта не самая лучшая игра, как и Абрахама 3 момента не использовал, Виллиан возомнил себя Азаром бьет в любых ситуациях, 4 раза блокировали его удар, Педро был худшим, его фланг вообще не создавал угрозы, Баркли обрезы на новый позиции, слишком медленно думает, уже 3 сезон, надо бы уже показать потенциал,
Ждал Пулисика, и где он ?! Вообщем победа на классе.
(ответить)
Теперь можно и Интер посмотреть.
(ответить)
Проклятье Стэмфорд Бридж для Лэмпса-тренера снято. Что дальше?
Маунт - кручу-верчу, запутать хочу. В результате путает только себя и партнёров и под конец сдыхает;
Абрахам - чёрный Мората;
Одои - зелёный негритёнок с неоправданно большими авансами;
Томори - хз пока;
Джеймс - ноунейм, сокрушивший великий и ужасный Гримсби. Короче, не о чём.
Всё, что надо знать о молодёжи Челси. Хз почему пенсы так на них надеются, будто это Монако образца 16/17? Ну ни разу не так.
(ответить)
Бртатишки, огласите состав КОРОЛЕЙ!
(ответить)
28.09.2019 17:28 # удалить
alexomck
Челси ничего не может сделать с командой уровня Шипа, максимум шару закатят, как обычно:)
Источник: http://fapl.ru/posts/73692/?c=1#c6988282
2 шары:)
(ответить)
Несмотря на рекорд по количеству ударов и полную доминацию, унылая победа из-за глиномесива в исполненния троицы дуболомов пидры-вилли-баркли. Они - очевидный балласт на фоне молодого и голодного до побед коллектива.
И, хоть и авансом, но хочу отметить Томори. Походу, парень топом лютым будет через пол годика. Основу, я думаю, он уже за собой застолбил.
PS Кепу с сухарем
(ответить)
Именно сегодня был уверен что Челси победит
Никак иначе после 7-1
(ответить)
Не самая красивая победа в этом сезоне, но три очка есть три очка. Продолжаем преследовать колбасу
(ответить)
Это мы наконец-то на ноль сыграли? Всего-то надо было Зуме травмироваться? А вообще, Хадсон-Одои - единственный, кто сиожет Азара заменить. Надо его в основу. Как и Риса Джеймса. Ну и, естественно, Канте и Лофтус-Чика, когда поправятся.
(ответить)
топарики
(ответить)
Молодцы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий