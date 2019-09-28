"Челси" впервые выиграл на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге при Лэмпарде

"Челси" одержал свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Фрэнке Лэмпарде, переиграв "Брайтон" со счетом 2:0.

Из-за травмы задней поверхности бедра "синие" недосчитались Нголо Канте, вместо которого вышел Росс Баркли. Также появились с первых минут Маркос Алонсо и Педро.



Относительно безголевого матча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Это Ив Биссума занял место Дэви Проппера.



Хозяева сразу же прибрали инициативу в свои руки и принялись подвергать соперника давлению. Первый опасный момент возник на 14-й минуте, когда Тэмми Абрахэм незаметным касанием головы подправил подачу Мейсона Маунта — штанга!



Постепенно "Брайтон" чуть выправил игру и смог создать один полумомент, но Кепа Аррисабалага заранее прочитал эпизод, выйдя из ворот и не позволив Нилу Мопе пробить.



Ближе к перерыву "Челси" вновь навалился и создал два отличных шанса открыть счет. Сперва Баркли на дальней штанге замыкал подачу Алонсо, но пробил неудачно и позволил голкиперу выручить гостей, а затем уже сам Алонсо наносил удар с края вратарской — мимо дальнего верхнего угла.



Второй тайм начался с назначения пенальти в ворота "Брайтона" за фол на Маунте. Жоржиньо с 11-метровой отметки был точен — 1:0.



Открыв счет, "синие" стали пытаться забить второй гол, чтобы снять все вопросы об исходе матча, однако им фатально не везло.



У "чаек" почти ничего не получалось впереди — до 72-й минуты, когда Дэн Берн пробил головой с отскоком от газона и попал в перекладину.



На 76-й минуте хозяева все-таки добились своего. Виллиан взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом — 2:0.



"Челси", наконец, одержал свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Лэмпарде и мог выиграть крупнее, если бы лучше использовал свои моменты. А вот "Брайтон" почти не бил по воротам и шансов, не считая попадания Берна в перекладину, не имел.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче