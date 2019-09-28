Клопп: "Такие матчи не всегда получаются красивыми"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не тревожит невзрачная игра своей команды в победном матче против "Шеффилд Юнайтед".

Вырвать победу в гостях у новичка Премьер-Лиги "красным" удалось благодаря ошибке голкипера Дина Хендерсона после удара Джорджиньо Вейналдума с линии штрафной на 70-й минуте — первого удара "красных" в створ за матч.

Тем не менее, Клопп считает, что его команда была лучше и заслужила победу. По словам Юргена, в такого рода матчах важен только результат, а не качество игры.

"Нам было важно победить, и мы имели невероятно большие моменты — два в первом тайме и один во втором, которым мы и воспользовались".

"Такого рода матчи не все получаются красивыми, и тебе приходится упорно работать ради результата".

"Ты должен уважать своего соперника. Мы имели хорошие моменты, и это один из тех матчей, которые ты просто должен выиграть, не слишком забивая себе голову. Одна команда заслужила победу, и это мы, но нужно отдать должное "Шеффилд Юнайтед", они показали себя тяжелым соперником".

"Я был разочарован, и в перерыве мы поговорили об этом. Мы хорошо начали, но ты должен делать эти вещи снова и снова. Все начинается с центральных защитников, с мелочей. Соперник обрушил на нас все, что имел, они невероятно упорно трудились и таили в себе настоящую угрозу".

"Меня устроила игра, хотя и не сказать, что я чересчур счастлив. Такое случается. На протяжении 95 минут мы были сосредоточены на стандартных положениях. Мы не сыграли в свой лучший футбол, но так бывает", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 718

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 28.09.2019 18:10 # scouser2005
    Красочную игру пусть манки показывают.. И те и другие...

    (ответить)

  2. electric 28.09.2019 18:07 # electric
    КНЯЗЬ!!!

    (ответить)

  3. scauzer11 28.09.2019 18:01 # scauzer11
    главное победа Юра, а на остальное срать с высокой колокольни)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: