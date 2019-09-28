Клопп: "Такие матчи не всегда получаются красивыми"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не тревожит невзрачная игра своей команды в победном матче против "Шеффилд Юнайтед".

Вырвать победу в гостях у новичка Премьер-Лиги "красным" удалось благодаря ошибке голкипера Дина Хендерсона после удара Джорджиньо Вейналдума с линии штрафной на 70-й минуте — первого удара "красных" в створ за матч.



Тем не менее, Клопп считает, что его команда была лучше и заслужила победу. По словам Юргена, в такого рода матчах важен только результат, а не качество игры.



"Нам было важно победить, и мы имели невероятно большие моменты — два в первом тайме и один во втором, которым мы и воспользовались".



"Такого рода матчи не все получаются красивыми, и тебе приходится упорно работать ради результата".



"Ты должен уважать своего соперника. Мы имели хорошие моменты, и это один из тех матчей, которые ты просто должен выиграть, не слишком забивая себе голову. Одна команда заслужила победу, и это мы, но нужно отдать должное "Шеффилд Юнайтед", они показали себя тяжелым соперником".



"Я был разочарован, и в перерыве мы поговорили об этом. Мы хорошо начали, но ты должен делать эти вещи снова и снова. Все начинается с центральных защитников, с мелочей. Соперник обрушил на нас все, что имел, они невероятно упорно трудились и таили в себе настоящую угрозу".



"Меня устроила игра, хотя и не сказать, что я чересчур счастлив. Такое случается. На протяжении 95 минут мы были сосредоточены на стандартных положениях. Мы не сыграли в свой лучший футбол, но так бывает", — сообщил Клопп BT Sport.