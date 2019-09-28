Мартинелли рассказал о несостоявшемся трансфере в "Юнайтед"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли рассказал, что в прошлом несколько раз побывал на просмотре в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "канониры" приобрели Мартинелли у "Итуано" за 6 миллионов фунтов, опередив в борьбе за 18-летнего бразильца ряд европейских клубов, включая "Реал" и "Барселону".



Габриэль уже проявил себя в новом клубе, посреди недели отметившись дублем против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги. По словам Мартинелли, он начал предпринимать попытки переехать в Англию, еще будучи подростком, однако "Юнайтед" не поверил в него.



"В период с 2015 по 2017 я четыре раза побывал на просмотре в "Юнайтед" и в общей сложности тренировался там около 15 дней".



"У меня есть совместные фотографии с Эвра, Маруаном Феллайни и другими парнями. Погба знал, что я бразилец, и он спросил, все ли у меня в порядке и где я играю. С ним мы тоже вместе сфотографировались", — цитирует Мартинелли Daily Mail.