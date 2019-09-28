"Ливерпуль" вырвал победу у "Шеффилд Юнайтед" благодаря ошибке голкипера
Ошибка голкипера соперника позволила "Ливерпулю" одержать тяжелейшую победу в гостях у новичка Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1.
Наставник "клинков" Крис Уайлдер вернулся к тому сочетанию игроков, которое начинало победный матч против "Эвертона" в прошлый уикенд.
Аналогично поступил и рулевой "красных" Юрген Клопп, выпустив тех же 11 игроков, что и на поединок против "Челси".
"Ливерпуль" сразу же забрал инициативу в свои руки, но никаких опасных моментов не создавал. Очень скоро хозяева адаптировались и принялись раз за разом огрызаться — "Шеффилд Юнайтед" значительно меньше владел мячом, но играл быстрее и острее.
Время шло, а "красные" по-прежнему был беззубы впереди. Своего первого действительно опасного момента гостям пришлось ждать аж до 34-й минуты, когда Садио Мане вышел один на один после передачи со своей половины поля, однако прицельно перебросить мяч через голкипера не смог.
Под занавес тайма "Ливерпулю" предоставилась возможность провести контратаку, в завершении которой Роберто Фирмино хитрым коротким пасом вывел на удар Мане, но тот со считанных метров пробил в штангу.
Если после перерыва игра и изменилась, то лишь в том отношении, что и у "клинков" атаки притупились. Не было похоже, что кто-нибудь может забить.
А на 70-й минут гости своим первым же попаданием в створ открыли счет. Джорджиньо Вейналдум подкараулил отскок на линии штрафной площади и немедленно пробил. Внезапность эпизода и мокрое поле вынудили голкипера Дина Хендерсона совершить нелепую ошибку и пропустить мяч в ворота — 0:1.
На 78-й минуте Мохамед Салах мог прикончить интригу в матче, выйдя один на один после осечки защитника, однако Хендерсон слегка реабилитировался за свой ляп, ногой отразив удар египтянина.
В концовке матча "Ливерпуль" предпочел засушить игру. В том числе усилиями Адриана, получившего желтую карточку за затягивание времени, "красным" удалось удержать победный счет.
Выезд к новичку Премьер-Лиги получился неожиданно сложным для "Ливерпуля", который до своего гола — во многом случайного — смотрелся хуже "Шеффилд Юнайтед". Тем не менее, "красные" воспользовались своим моментом — пускай и подаренным — а соперник этого сделать не смог.
"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
28.09.2019 16:25
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Последние комментарии:
Не, с хуиллианом и пидрой никакой комбинационной игры нет смысла ждать. Оба как получают мяч, сразу тащат себе на ударную позицию, а если не получается, то отдают назад сбивая темп атаки - все.
(ответить)
ну и шо там по красивой игре)))
(ответить)
Алонсо пародия на микрофона
(ответить)
Какой там расклад сейчас по пенсам пацики?
(ответить)
Челси ничего не может сделать с командой уровня Шипа, максимум шару закатят, как обычно:)
(ответить)
Маунт зачетный парень, думаю с Фрэнком закрепится в основе
(ответить)
Тяжелая победа? Должны были забить 3 а забили 1? Бугааааааашеньки! Заткнитесь сраные лжеспецы околофутбольные!
(ответить)
ну офк штанга
(ответить)
у манковских киперов в крови пускать такие мячи
https://twitter.com/speculativepod/status/960482535393329152?s=21
(ответить)
эйс есть на синих глиномесов, красивую игру хочу посмотреть)
(ответить)
ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ!!!!!!!!
(ответить)
Ну пока фартит, а вообще напоминает игру по зиме того года когда 7 очков разбазарили
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Педро и Виллиан на поле - кккомбо нахуй
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Ну чё, пенсам всасывать на Бридже не впервой, проёбы и ничейки дома стали уже почти традицией. Посмотрим, пожалуй.
(ответить)
канте приболел
найс блять
очередная потеря очкой, паркли в основе
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Ну что сказать Топари, вырвали на классе!
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у брайтона есть шансы обогнать пенсильванию
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Кого дальше смотреть?
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Адриан чет топит неимоверно. Даже в кубках вытаскивать его грешно.
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На классе
точней на отсутствие онного у скамовского наследника Ван Дыр Славы.
Ща посмотрим на красивую eбалочку от челсей
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