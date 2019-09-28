"Ливерпуль" вырвал победу у "Шеффилд Юнайтед" благодаря ошибке голкипера

Ошибка голкипера соперника позволила "Ливерпулю" одержать тяжелейшую победу в гостях у новичка Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1.

Наставник "клинков" Крис Уайлдер вернулся к тому сочетанию игроков, которое начинало победный матч против "Эвертона" в прошлый уикенд.



Аналогично поступил и рулевой "красных" Юрген Клопп, выпустив тех же 11 игроков, что и на поединок против "Челси".



"Ливерпуль" сразу же забрал инициативу в свои руки, но никаких опасных моментов не создавал. Очень скоро хозяева адаптировались и принялись раз за разом огрызаться — "Шеффилд Юнайтед" значительно меньше владел мячом, но играл быстрее и острее.



Время шло, а "красные" по-прежнему был беззубы впереди. Своего первого действительно опасного момента гостям пришлось ждать аж до 34-й минуты, когда Садио Мане вышел один на один после передачи со своей половины поля, однако прицельно перебросить мяч через голкипера не смог.



Под занавес тайма "Ливерпулю" предоставилась возможность провести контратаку, в завершении которой Роберто Фирмино хитрым коротким пасом вывел на удар Мане, но тот со считанных метров пробил в штангу.



Если после перерыва игра и изменилась, то лишь в том отношении, что и у "клинков" атаки притупились. Не было похоже, что кто-нибудь может забить.



А на 70-й минут гости своим первым же попаданием в створ открыли счет. Джорджиньо Вейналдум подкараулил отскок на линии штрафной площади и немедленно пробил. Внезапность эпизода и мокрое поле вынудили голкипера Дина Хендерсона совершить нелепую ошибку и пропустить мяч в ворота — 0:1.



На 78-й минуте Мохамед Салах мог прикончить интригу в матче, выйдя один на один после осечки защитника, однако Хендерсон слегка реабилитировался за свой ляп, ногой отразив удар египтянина.



В концовке матча "Ливерпуль" предпочел засушить игру. В том числе усилиями Адриана, получившего желтую карточку за затягивание времени, "красным" удалось удержать победный счет.



Выезд к новичку Премьер-Лиги получился неожиданно сложным для "Ливерпуля", который до своего гола — во многом случайного — смотрелся хуже "Шеффилд Юнайтед". Тем не менее, "красные" воспользовались своим моментом — пускай и подаренным — а соперник этого сделать не смог.



"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче