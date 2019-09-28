"Ливерпуль" вырвал победу у "Шеффилд Юнайтед" благодаря ошибке голкипера

Джорджиньо Вейналдум Ошибка голкипера соперника позволила "Ливерпулю" одержать тяжелейшую победу в гостях у новичка Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1.

Наставник "клинков" Крис Уайлдер вернулся к тому сочетанию игроков, которое начинало победный матч против "Эвертона" в прошлый уикенд.

Аналогично поступил и рулевой "красных" Юрген Клопп, выпустив тех же 11 игроков, что и на поединок против "Челси".

"Ливерпуль" сразу же забрал инициативу в свои руки, но никаких опасных моментов не создавал. Очень скоро хозяева адаптировались и принялись раз за разом огрызаться — "Шеффилд Юнайтед" значительно меньше владел мячом, но играл быстрее и острее.

Время шло, а "красные" по-прежнему был беззубы впереди. Своего первого действительно опасного момента гостям пришлось ждать аж до 34-й минуты, когда Садио Мане вышел один на один после передачи со своей половины поля, однако прицельно перебросить мяч через голкипера не смог.

Под занавес тайма "Ливерпулю" предоставилась возможность провести контратаку, в завершении которой Роберто Фирмино хитрым коротким пасом вывел на удар Мане, но тот со считанных метров пробил в штангу.

Если после перерыва игра и изменилась, то лишь в том отношении, что и у "клинков" атаки притупились. Не было похоже, что кто-нибудь может забить.

А на 70-й минут гости своим первым же попаданием в створ открыли счет. Джорджиньо Вейналдум подкараулил отскок на линии штрафной площади и немедленно пробил. Внезапность эпизода и мокрое поле вынудили голкипера Дина Хендерсона совершить нелепую ошибку и пропустить мяч в ворота — 0:1.

На 78-й минуте Мохамед Салах мог прикончить интригу в матче, выйдя один на один после осечки защитника, однако Хендерсон слегка реабилитировался за свой ляп, ногой отразив удар египтянина.

В концовке матча "Ливерпуль" предпочел засушить игру. В том числе усилиями Адриана, получившего желтую карточку за затягивание времени, "красным" удалось удержать победный счет.

Выезд к новичку Премьер-Лиги получился неожиданно сложным для "Ливерпуля", который до своего гола — во многом случайного — смотрелся хуже "Шеффилд Юнайтед". Тем не менее, "красные" воспользовались своим моментом — пускай и подаренным — а соперник этого сделать не смог.

"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 16:25

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Последние комментарии:




  1. ry-l 28.09.2019 17:37 # ry-l
    Не, с хуиллианом и пидрой никакой комбинационной игры нет смысла ждать. Оба как получают мяч, сразу тащат себе на ударную позицию, а если не получается, то отдают назад сбивая темп атаки - все.

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  2. scauzer11 28.09.2019 17:35 # scauzer11
    ну и шо там по красивой игре)))

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  3. red-devil-4ever 28.09.2019 17:31 # red-devil-4ever
    Алонсо пародия на микрофона

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  4. skychnie-oboi 28.09.2019 17:31 # skychnie-oboi
    Какой там расклад сейчас по пенсам пацики?

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  5. alexomck 28.09.2019 17:28 # alexomck
    Челси ничего не может сделать с командой уровня Шипа, максимум шару закатят, как обычно:)

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  6. red-devil-4ever 28.09.2019 17:24 # red-devil-4ever
    Маунт зачетный парень, думаю с Фрэнком закрепится в основе

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  7. ezh28 28.09.2019 17:20 # ezh28
    Тяжелая победа? Должны были забить 3 а забили 1? Бугааааааашеньки! Заткнитесь сраные лжеспецы околофутбольные!

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  8. thegodfather 28.09.2019 17:15 # thegodfather
    ну офк штанга

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  9. lfc-krr 28.09.2019 17:13 # lfc-krr
    у манковских киперов в крови пускать такие мячи

    https://twitter.com/speculativepod/status/960482535393329152?s=21

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  10. vertigo-92 28.09.2019 17:13 # vertigo-92
    эйс есть на синих глиномесов, красивую игру хочу посмотреть)

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  11. dom1no 28.09.2019 17:08 # dom1no
    ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ!!!!!!!!

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  12. mcferson 28.09.2019 17:05 # mcferson
    Ну пока фартит, а вообще напоминает игру по зиме того года когда 7 очков разбазарили

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  13. ry-l 28.09.2019 17:03 # ry-l
    Педро и Виллиан на поле - кккомбо нахуй

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  14. sausage 28.09.2019 17:01 # sausage
    Ну чё, пенсам всасывать на Бридже не впервой, проёбы и ничейки дома стали уже почти традицией. Посмотрим, пожалуй.

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  15. thegodfather 28.09.2019 17:00 # thegodfather
    канте приболел
    найс блять
    очередная потеря очкой, паркли в основе

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  16. liverpool22 28.09.2019 16:58 # liverpool22
    Ну что сказать Топари, вырвали на классе!

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  17. dom1no 28.09.2019 16:58 # dom1no
    у брайтона есть шансы обогнать пенсильванию

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  18. butch 28.09.2019 16:51 # butch
    Кого дальше смотреть?

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  19. beatles-red 28.09.2019 16:48 # beatles-red
    Адриан чет топит неимоверно. Даже в кубках вытаскивать его грешно.

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  20. dom1no 28.09.2019 16:47 # dom1no
    На классе

    точней на отсутствие онного у скамовского наследника Ван Дыр Славы.

    Ща посмотрим на красивую eбалочку от челсей

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