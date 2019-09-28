"Юнайтед" отказался продать Линделефа в "Барселону"

Агент защитника Виктора Линделефа рассказал, что минувшим летом "Манчестер Юнайтед" отказался продать его клиента в "Барселону".

На старте нового сезона Линделеф является основным партнером Харри Магуайра по центру обороны "красных дьяволов", а на прошлой неделе даже заключил новый контракт.



По словам агента, "Юнайтед" пришлось потрудиться минувшим летом, чтобы сохранить 25-летнего шведа, в котором "Барселона" видела альтернативу Маттейсу Де Лигту.



"Линделеф был, возможно, лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне, и им интересовались многие клубы, которые в данный момент даже превосходят "Юнайтед".



"Когда Маттейс Де Лигт выбрал "Ювентус", Виктор стал приоритетной целью для "Барселоны".



"По своему стилю игры, своему ДНК он очень близок к "Барселоне". Он один из лучших центральных защитников в мире по игре ногами, и "Барселона" хотела его заполучить. Так и было — теперь я могу говорить об этом открыто".



"Они неоднократно связывались с Эдом Вудвордом и делали конкретные предложения. Я даже встречался с Мэттом Джаджем, их ответственным за согласование трансферов, чтобы попытаться заключить сделку. Но они лишь сказали: "Без шансов. Виктор один из наших лучших игроков", — сообщил агент Хасан Четинкая Aftonbladet.