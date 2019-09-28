Хонда предложил свои услуги "Юнайтед"

Бывший плеймейкер сборной Японии Кейсуке Хонда предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Хонда забил восемь голов в 24 матчах за австралийский "Мельбурн Виктори", однако в июле стал свободным агентом и до сих пор не подыскал себе новый клуб.



Ранее в своей карьере Кейсуке довелось поиграть в итальянской Серии А, голландской Эредивизии и российской Премьер-Лиге, а теперь 33-летний японец хочет получить свой шанс в Англии.



"Манчестер Юнайтед", сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне нужно играть за отличную команду и с отличными партнерами по команде!" — написал атакующий полузащитник в твиттере.



Добавим, что из сборной Японии Хонда ушел в 2018 году, после вылета со стадии 1/8 финала Чемпионата Мира в России, где Кейсуке стал самым результативным азиатским футболистом в истории мундиалей.