Хонда предложил свои услуги "Юнайтед"

Кейсуке Хонда Бывший плеймейкер сборной Японии Кейсуке Хонда предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Хонда забил восемь голов в 24 матчах за австралийский "Мельбурн Виктори", однако в июле стал свободным агентом и до сих пор не подыскал себе новый клуб.

Ранее в своей карьере Кейсуке довелось поиграть в итальянской Серии А, голландской Эредивизии и российской Премьер-Лиге, а теперь 33-летний японец хочет получить свой шанс в Англии.

"Манчестер Юнайтед", сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне нужно играть за отличную команду и с отличными партнерами по команде!" — написал атакующий полузащитник в твиттере.

Добавим, что из сборной Японии Хонда ушел в 2018 году, после вылета со стадии 1/8 финала Чемпионата Мира в России, где Кейсуке стал самым результативным азиатским футболистом в истории мундиалей.


Метки Манчестер Юнайтед, Хонда

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 15:00

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  1. sasykbai 28.09.2019 15:13 # sasykbai
    Полезнее будет Лингарда, даже если пешком ходить будет

    (ответить)

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