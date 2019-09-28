Лэмпард советует Хадсон-Одои брать пример со Стерлинга

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал своего вингера Каллума Хадсон-Одои брать пример с Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити".

В минувшую среду Хадсон-Одои сыграл свой первый с апреля матч за первую команду "синих", поучаствовав в разгроме "Гримсби" со счетом 7:1.



Приветствуя Каллума в своей команде, Лэмпард одновременно обозначил ориентир, к которому должен стремиться его подопечный.



"Я знаю талант Каллума, он обладает огромным талантом, и именно по этому клуб хотел заключить с ним новый контракт, и все мы рады, что он сделал это. Однако ему еще предстоит проделать много работы".



"Рахим Стерлинг — невероятный пример игрока с огромным талантом. Игрока, который приложил к своему таланту правильное отношение к работе и за короткий период времени стал тем игроком, которым все мы восхищаемся".



"Это отличная модель для Каллума, потому что он обладает теми же талантами. Я хочу наилучшего для него, потому что он обладает потенциалом, чтобы тоже стать таким игроком".



"Добавьте сюда кое-какую суровую правду, к которой он должен прислушиваться, чтобы стать лучше. Он прислушается и сможет стать важным игроком для нас, что было бы замечательно для каждого здесь", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.