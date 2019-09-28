Киоун считает ошибкой назначение Джаки капитаном "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что назначение Гранита Джаки новым капитаном "канониров" является ошибкой.

Накануне главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что его игроки проголосовали за Джаку как за нового капитана команды. Это решение было неоднозначно встречено фанатами, и Киоун разделяет эти опасения.



"Это большое решение, но я думаю, Эмери мог ошибиться".



"Это решение вызовет раскол среди фанатов. Временами Джака просто пропадает в центре поля, он становится виновником назначения пенальти... Должно быть он является невероятной личностью за пределами поля!"



"Это решение удивляет, особенно в свете того, что менее недели назад Джака был освистан. Это смелое решение со стороны главного тренера, который доверяет этому игроку и выпускает всякий раз, когда Джака доступен, но я все равно удивлен".



"Ты должен быть уверен, что твой капитан будет регулярно играть, а Джака, как кажется, занимает чужое место. Вместо него могли бы играть Лукас Торрейра, Маттео Гендузи и начинающий прогрессировать Дани Себальос. Если Джака продолжит удерживать место в составе, я буду удивлен".



"Лично я бы назначил Обамеянга, он хорошо подходит на роль капитана. Возможно, это сделало бы его еще чуть ответственнее. В данный момент он великолепен, и его место в составе не подлежит сомнению", — сообщил Киоун talkSPORT.