"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Лиги

Юрген Клопп "Ливерпуль" могут исключить из Кубка Лиги за возможное использование в матче против "МК Донс" игрока, который не имел права выйти на поле.

На матч 3-го раунда против представителя Лиги Один в минувшую среду главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил сугубо экспериментальный состав, устроив дебюты за клуб Каоимхину Келлехеру, Риану Брюстеру, Херби Кейну и Харви Эллиотту.

Среди получивших свой шанс игроков также оказались Сепп Ван ден Берг, Ки Яна-Хувер и Педро Чиривелла. Несмотря на огромное количество перестановок в составе, "Ливерпуль" одержал победу со счетом 0:2.

В следующем раунде Кубка Лиги команда Клоппа должна встретиться с "Арсеналом", однако теперь лидерам Премьер-Лиги могут засчитать техническое поражение и исключить из турнира.

Как сообщает The Athletic, Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, уже начала свое расследование в отношении "Ливерпуля", который мог задействовать в матче с "МК Донс" неподходящего игрока. Имя этого игрока не раскрывается.

"Клуб в курсе возможной административной проблемы касательно одного из наших игроков. Мы работаем с уполномоченными чиновниками, чтобы установить факты касательно этой ситуации и до завершения этого процесса не будем давать дополнительных комментариев", — подтвердил расследование официальный представитель "Ливерпуля".

Добавим, в 2014 году в похожей ситуации оказался "Сандерленд". Тогда "черным котам" удалось отделаться штрафом за использование в матче Кубка Лиги против все того же "МК Донс" нападающего Чи Дон Вона, насчет которого к тому времени еще не был получен международный сертификат.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2244

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Последние комментарии:




  1. elprimer 28.09.2019 12:11 # elprimer
    Красиво слили ненужную чашку. Браво Клоппо!!!

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  2. liverbro 28.09.2019 12:01 # liverbro
    Karimov-mu-сраный накидыватель говна на вентилятор.под его комментом оставил свое мнение о нем,но он конечно же промолчит как сучка)))

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  3. lovrentiy 28.09.2019 11:44 # lovrentiy
    Очередная новость, взорвавшая кукухи местных уебанов. По сути ничего страшно, КАЛ нахер не всрался, а МК Донс имеет возможность пройти Арсенал.

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  4. jokerz 28.09.2019 11:33 # jokerz
    Единственный кубок, который могли зацепить и тот проротировали. Обрыганы блять

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  5. rentv 28.09.2019 11:33 # rentv
    Бля, так это же легальныц способ задоджить этот никоиу не нужныц кубок, я правильно понимаю?

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  6. dom1no 28.09.2019 11:30 # dom1no
    единственный шанс аснала пройти дальше.

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  7. j-silver 28.09.2019 11:28 # j-silver
    Все, абсолютно все

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  8. karimov-mu 28.09.2019 11:24 # karimov-mu
    1.Взлом скаутской базы Сити
    2.Использование игрока, не имеющего права играть

    Что за крысиный клуб ??

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  9. arman-kz 28.09.2019 11:18 # arman-kz
    Игроки МанЮ пошли обрывать это событие

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  10. reams 28.09.2019 11:17 # reams
    лучше б с кубка АПЛ, но итак в принципе сойдет

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  11. beatles-red 28.09.2019 11:12 # beatles-red
    Круто

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  12. firmino9 28.09.2019 11:07 # firmino9
    #ненуженбыл

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  13. mancunia-planet 28.09.2019 11:03 # mancunia-planet
    удачи

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