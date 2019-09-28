"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Лиги

"Ливерпуль" могут исключить из Кубка Лиги за возможное использование в матче против "МК Донс" игрока, который не имел права выйти на поле.

На матч 3-го раунда против представителя Лиги Один в минувшую среду главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил сугубо экспериментальный состав, устроив дебюты за клуб Каоимхину Келлехеру, Риану Брюстеру, Херби Кейну и Харви Эллиотту.



Среди получивших свой шанс игроков также оказались Сепп Ван ден Берг, Ки Яна-Хувер и Педро Чиривелла. Несмотря на огромное количество перестановок в составе, "Ливерпуль" одержал победу со счетом 0:2.



В следующем раунде Кубка Лиги команда Клоппа должна встретиться с "Арсеналом", однако теперь лидерам Премьер-Лиги могут засчитать техническое поражение и исключить из турнира.



Как сообщает The Athletic, Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, уже начала свое расследование в отношении "Ливерпуля", который мог задействовать в матче с "МК Донс" неподходящего игрока. Имя этого игрока не раскрывается.



"Клуб в курсе возможной административной проблемы касательно одного из наших игроков. Мы работаем с уполномоченными чиновниками, чтобы установить факты касательно этой ситуации и до завершения этого процесса не будем давать дополнительных комментариев", — подтвердил расследование официальный представитель "Ливерпуля".



Добавим, в 2014 году в похожей ситуации оказался "Сандерленд". Тогда "черным котам" удалось отделаться штрафом за использование в матче Кубка Лиги против все того же "МК Донс" нападающего Чи Дон Вона, насчет которого к тому времени еще не был получен международный сертификат.