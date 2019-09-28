"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Лиги
"Ливерпуль" могут исключить из Кубка Лиги за возможное использование в матче против "МК Донс" игрока, который не имел права выйти на поле.
На матч 3-го раунда против представителя Лиги Один в минувшую среду главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил сугубо экспериментальный состав, устроив дебюты за клуб Каоимхину Келлехеру, Риану Брюстеру, Херби Кейну и Харви Эллиотту.
Среди получивших свой шанс игроков также оказались Сепп Ван ден Берг, Ки Яна-Хувер и Педро Чиривелла. Несмотря на огромное количество перестановок в составе, "Ливерпуль" одержал победу со счетом 0:2.
В следующем раунде Кубка Лиги команда Клоппа должна встретиться с "Арсеналом", однако теперь лидерам Премьер-Лиги могут засчитать техническое поражение и исключить из турнира.
Как сообщает The Athletic, Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, уже начала свое расследование в отношении "Ливерпуля", который мог задействовать в матче с "МК Донс" неподходящего игрока. Имя этого игрока не раскрывается.
"Клуб в курсе возможной административной проблемы касательно одного из наших игроков. Мы работаем с уполномоченными чиновниками, чтобы установить факты касательно этой ситуации и до завершения этого процесса не будем давать дополнительных комментариев", — подтвердил расследование официальный представитель "Ливерпуля".
Добавим, в 2014 году в похожей ситуации оказался "Сандерленд". Тогда "черным котам" удалось отделаться штрафом за использование в матче Кубка Лиги против все того же "МК Донс" нападающего Чи Дон Вона, насчет которого к тому времени еще не был получен международный сертификат.
28.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
Красиво слили ненужную чашку. Браво Клоппо!!!
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Karimov-mu-сраный накидыватель говна на вентилятор.под его комментом оставил свое мнение о нем,но он конечно же промолчит как сучка)))
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Очередная новость, взорвавшая кукухи местных уебанов. По сути ничего страшно, КАЛ нахер не всрался, а МК Донс имеет возможность пройти Арсенал.
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Единственный кубок, который могли зацепить и тот проротировали. Обрыганы блять
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Бля, так это же легальныц способ задоджить этот никоиу не нужныц кубок, я правильно понимаю?
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единственный шанс аснала пройти дальше.
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Все, абсолютно все
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1.Взлом скаутской базы Сити
2.Использование игрока, не имеющего права играть
Что за крысиный клуб ??
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Игроки МанЮ пошли обрывать это событие
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лучше б с кубка АПЛ, но итак в принципе сойдет
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Круто
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#ненуженбыл
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удачи
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