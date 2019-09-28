Каррагер раскритиковал Глэйзеров и Вудворда

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что семейству Глэйзеров безразличны результаты "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока клуб стабильно приносит деньги.

На текущей неделе "красные дьяволы" опубликовали свой финансовый отчет за прошлый сезон, отразив рекордный заработок и чистую прибыль.



Каррагер убежден, что денежный вопрос — это самое важное для владельцев "Юнайтед", которые и дальше готовы терпеть унижения на футбольном поле, пока это не бьет по кошельку.



"Ответственные владельцы не стали бы терпеть столь хаотичный подход к управлению их клубом, и это приводит к очевидному выводу. Глэйзерам все равно, потому что "Юнайтед" делает деньги вне зависимости от того, что происходит на футбольном поле".



"Только в их мире жалкая игра против "Вест Хэма" — самое важное событие недели для ярых фанатов "Юнайтед" — может называться их исполнительным директором как "кратковременная заминка", — пишет Каррагер для The Telegraph.



Также Джейми раскритиковал исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда за поиски спортивного директора.



"В последнее время мы видим, что Вудворд ведет себя как суперфанат "Юнайтед". Он встретился с рядом клубных легенд, которые могут занять позицию спортивного директора".



"Никто из упоминавшихся личностей не обладает хоть каким-нибудь опытом для столь важной в современном футболе роли. Они предпочитают внешний вид внутреннему содержанию", — добавил Каррагер.