Гвардиола: "Сити" не собирается покупать в январе"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет покупать в зимнее трансферное окно.

После травм Эмерика Лапорта и Джона Стоунса "горожане" остались только с одним центральным защитником в лице Николаса Отаменди, в паре с которым теперь вынужден играть 34-летний опорник Фернандиньо.



Тем не менее, даже столь существенные кадровые проблемы не заставят Гвардиолу выйти на трансферный рынок посреди сезона.



"Это не мое дело, но мы не собираемся покупать в январе, потому что у нас не было денег, чтобы платить огромные суммы летом, и не будет зимой".



"Мы собираемся довериться имеющимся игрокам, у нас есть Тэйлор Харвуд-Беллис и Эрик Гарсия, а также парни из академии. У нас есть молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать".



"Винни (Компани) был невероятной личностью, и он был невероятно полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт", и мы должны двигаться дальше. С этим ничего не поделать, и пока мы прекрасно справляемся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.