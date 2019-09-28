Гвардиола: "Сити" не собирается покупать в январе"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет покупать в зимнее трансферное окно.
После травм Эмерика Лапорта и Джона Стоунса "горожане" остались только с одним центральным защитником в лице Николаса Отаменди, в паре с которым теперь вынужден играть 34-летний опорник Фернандиньо.
Тем не менее, даже столь существенные кадровые проблемы не заставят Гвардиолу выйти на трансферный рынок посреди сезона.
"Это не мое дело, но мы не собираемся покупать в январе, потому что у нас не было денег, чтобы платить огромные суммы летом, и не будет зимой".
"Мы собираемся довериться имеющимся игрокам, у нас есть Тэйлор Харвуд-Беллис и Эрик Гарсия, а также парни из академии. У нас есть молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать".
"Винни (Компани) был невероятной личностью, и он был невероятно полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт", и мы должны двигаться дальше. С этим ничего не поделать, и пока мы прекрасно справляемся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
28.09.2019 09:50
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У нас не было денег чтобы тратить огромные суммы летом ! А то за сколько купили Родри и Кансело это мелочь !
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Шта чемоданы с баблом не завезли
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В январе только МЮ закупится
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