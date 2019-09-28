Гвардиола: "Сити" не собирается покупать в январе"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет покупать в зимнее трансферное окно.

После травм Эмерика Лапорта и Джона Стоунса "горожане" остались только с одним центральным защитником в лице Николаса Отаменди, в паре с которым теперь вынужден играть 34-летний опорник Фернандиньо.

Тем не менее, даже столь существенные кадровые проблемы не заставят Гвардиолу выйти на трансферный рынок посреди сезона.

"Это не мое дело, но мы не собираемся покупать в январе, потому что у нас не было денег, чтобы платить огромные суммы летом, и не будет зимой".

"Мы собираемся довериться имеющимся игрокам, у нас есть Тэйлор Харвуд-Беллис и Эрик Гарсия, а также парни из академии. У нас есть молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать".

"Винни (Компани) был невероятной личностью, и он был невероятно полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт", и мы должны двигаться дальше. С этим ничего не поделать, и пока мы прекрасно справляемся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 09:50

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Последние комментарии:




  1. isa1873387 28.09.2019 10:18 # isa1873387
    У нас не было денег чтобы тратить огромные суммы летом ! А то за сколько купили Родри и Кансело это мелочь !

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  2. chebrec 28.09.2019 10:06 # chebrec
    Шта чемоданы с баблом не завезли

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  3. mancunia-planet 28.09.2019 10:02 # mancunia-planet
    В январе только МЮ закупится

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