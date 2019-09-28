Лэмпард шокирован наградой "Лидса" за фейр-плей

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард шокирован, что его коллега Марсело Бьелса и "Лидс" получили награду фейр-плей от ФИФА.

В минувший понедельник в Милане прошла ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Специальный приз организации за честную игру достался "белым".



Этим призом ФИФА отметила поступок Бьелсы, который велел своей команде пропустить гол от "Астон Виллы" в матче Чемпионшипа после того, как "Лидс" забил свой мяч, проигнорировав травму у игрока соперника.



Вместе с тем в прошлом сезоне был другой инцидент — когда шпион "Лидса" был пойман у периметра тренировочной базы "Дерби", где тогда трудился главным тренером Лэмпард. Впоследствии "белые" были оштрафованы на 200 тысяч фунтов, и Фрэнк недоумевает, как ФИФА могла закрыть на это глаза.



"Что я сделал, когда я услышал о награде? Я улыбнулся. Мы не знаем, кто голосует за такие вещи".



"Тот шпионский скандал был очень хорошо задокументирован, их оштрафовали и даже слегка изменили правила. Мне кажется, то был недостойный поступок".



"Получить после такого награду за фейр-плей... Сперва я подумал, что это ирония. Решение присудить им награду выглядит очень странным".



"Думаю, каждый находит это странным из-за шпионского скандала. Тогда в отношении них были приняты правильные меры, но когда тебе в тот же год вручают награду за честную игру, я не думаю, что это правильно", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.