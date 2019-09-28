Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Милнером

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб общается с полузащитником Джеймсом Милнером насчет продления контракта.

Милнер, которому этой зимой исполнится 34, является главным старожилом команды Клоппа. Несмотря на возраст, Джеймс остается важнейшим игроком, в прошлом сезоне приняв участие в 45 матчах во всех соревнованиях.



И хотя действующий контракт Милнера истекает уже в конце этого сезона, Клопп совершенно не планирует отпускать экс-полузащитника "Манчестер Сити".



"Никто не нервничает, и мы постоянно находимся в диалоге. Пока еще слишком рано, и у нас достаточно времени, чтобы обо всем договориться. У нас очень доверительные отношения со всеми игроками. Мы не скрываем от них никакой информации, и они всегда знают свою ситуацию".



"Он очень расслаблен и доволен своей карьерой, но он все еще делает этот следующий шаг. Он очень амбициозен по своей натуре, и это очень нам помогает. Он может играть на пяти позициях, что только повышает его важность".



"Он невероятно важен для нас, и это неудивительно. Сейчас важный период для него, поэтому давайте не будем торопить события", — цитирует Клоппа Goal.