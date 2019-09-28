Бербатов считает, что соперники перестали бояться "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что "красные дьяволы" перестали внушать страх своим соперникам.

"Олд Траффорд" давно перестал быть тем местом, где приезжающие сюда команды чувствуют себя обреченными еще до начала матча.



Так были и "Рочдейлом", который посреди недели только в серии пенальти уступил "Юнайтед" путевку в 4-й раунд Кубка Лиги. Матч против представителя Лиги Один окончательно убедил Бербатова, что "дьяволы" лишились своего фактора страха.



"В данный момент другие команды не боятся "Юнайтед". Можем ли мы их винить в этом?"



"Команды видят, какие результаты демонстрирует "Юнайтед" и где они финишировали в последние пару лет. Они верят, что у них есть шансы одержать победу и набрать три очка против "Юнайтед".



"В среду вечером я наблюдал, как "Рочдейл" играл от обороны на "Олд Траффорд". Им словно было все равно, что они играют против "Юнайтед". Они были так уверены в себе, несмотря на пару незначительных ошибок".



"Юнайтед" нужно снова сделать так, чтобы приезжающие на "Олд Траффорд" команды обс*рались бы еще в подтрибунном тоннеле. Надеюсь, вскоре "Юнайтед" обретет этот фактор страха", — сообщил Бербатов Betfair.