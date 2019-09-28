7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 28 сентября восемью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" пока что является самым успешным новичком Премьер-Лиги этого сезона и лишь в прошлый уикенд обыграл другую мерсисайдскую команду, увезя победу 0:2 от "Эвертона". Противостояние с "Ливерпулем" обещает быть гораздо более сложным для "клинков", которым по большому счету терять нечего, и это может их раскрепостить. В рамках Премьер-Лиги "красные" еще никогда не выигрывали на поле "Шеффилд Юнайтед" — две ничьи и одно поражение, а также только один забитый гол.



В стартовый состав "Шеффилд Юнайтед" должны вернуться основные игроки, получившие передышку в матче Кубка Лиги против "Сандерленда" посреди недели. Дэвид Макголдрик под вопросом, Билли Шарп дисквалифицирован.



Из лазарета "Ливерпуля" возвращаются нападающие Садио Мане и Дивок Ориги, а вот Джердан Шакири выбыл с травмой. Алиссон приступает к полноценным тренировкам в воскресенье.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — УОТФОРД 17:00



"Уотфорд" направляется на этот выезд после шокирующего поражения 8:0 от "Манчестер Сити", чтобы попытаться реабилитироваться в глазах своих фанатов. "Вулверхэмптон" удивляет своим положением в таблице — вторая строчка с конца. "Волки" едва ли планируют сражаться за выживание в этом сезоне, а потому не могут задерживаться возле дна. Во встречах этих соперников в рамках высшего дивизиона еще никогда не побеждала команда, выступавшая хозяевами.



После матча дисквалификации возвращается защитник "Вулверхэмптона" Ромен Саисс. Бруну Жордау и Меритан Шабани угодили в лазарет после своего дебюта за клуб посреди недели.



"Уотфорду" предстоит оценить состояние Крейга Кэткарта, который едва возобновил тренировки после травмы бедра.



ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Есть подозрения, что внутри "Тоттенхэма" не все ладно. Сенсационное поражение от "Колчестера" из четвертого дивизиона в рамках Кубка Лиги посреди недели только укрепило это ощущение — "шпоры" не выглядят сплоченной командой, и в этом шанс для "Саутгемптона", который выиграл все четыре последних выездных матча во всех соревнованиях, не пропустив ни одного гола. В 14 последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "святые" одержали только две победы, в том числе на "Сент Мэри" в марте.



"Тоттенхэм" все еще вынужден обходиться без Райана Сессеньона и Джовани Ло Чельсо.



Голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти получил небольшую мышечную травму посреди недели и теперь находится под вопросом. Мусса Дженепо пока не залечил свою ногу.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НОРВИЧ 17:00



Испытав эйфорию после победы над "Манчестер Сити", "Норвич" быстро вернулся с небес на землю, когда проиграл "Бернли". Столь же нестабильно выглядит и "Кристал Пэлас", до сих пор не проведя ни одного действительно убедительного матча дома в этом сезоне. В 15 последних выездах к "орлам" в рамках чемпионата "канарейки" ни разу не выиграли, потерпев 10 поражений.



Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако вновь угодил в лазарет. Коннор Уикхэм едва приступил к тренировкам.



Внушительный список потерь "Норвича" теперь содержит голкипера Тима Крула и капитана Алекса Тетти. Из положительных новостей — только выздоровление Макса Ааронса.



ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Челси" катком прошелся по "Гримсби", одержав победу со счетом 7:1. Однако в рамках Премьер-Лиги "синие" все еще не могут выиграть на "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне. "Брайтон" видится подходящим соперником, чтобы прервать эту серию, ведь "чайки" находятся в кризисе и могут похвастать только одной победой в 15 последних матчах Премьер-Лиги. "Брайтон" проиграл все восемь встреч с "Челси" в рамках чемпионата.



Минимум месяц с рецидивом травмы задней поверхности бедра пропустит защитник "Челси" Эмерсон Палмери. Также отсутствуют Антонио Рюдигер и Рубен Лофтус-Чик, но Андреас Кристенсен и Оливье Жиру снова в строю.



"Брайтон" вынужден обходиться без Шейна Даффи, Бернардо, Солли Марча и Леандро Троссарда. Могут вернуться Алиреза Джаханбакш и Гленн Мюррей.



АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 17:00



"Астон Вилла" располагается в зоне вылета, однако победа 3:1 над "Брайтоном" в Кубке Лиги посреди недели должна поднять боевой дух команды Дина Смита. "Бернли" подходит к этому матчу, обыграв в прошлый уикенд "Норвич", но не зная побед на выезде с апреля. В восьми последних встречах этих соперников в рамках высшего дивизиона "бордовые" потерпели только одно поражение.



К дебюту за "Астон Вилле" в Премьер-Лиге готов защитник Мэтт Таргетт. Генри Лансбери, Джонатан Коджиа и Джеймс Честер травмированы.



Вингер "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон залечил икроножную мышцу.



БОРНМУТ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Это будет встреча команд, которые посреди недели спасовали перед представителями Лиги Один. Однако те и друге провели свои кубковые матчи сугубо резервными составами, явно решив поберечь силы на Премьер-Лигу. Оно и понятно — одна победа и ты в зоне Лиги Чемпионов. "Борнмут" выиграл лишь один из восьми последних матчей против "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги.



"Борнмут" по-прежнему лишен Дэвида Брукса, Дэна Гослинга, Адама Смита, Джуниора Станисласа и Чарли Дэниэлса.



"Вест Хэм" снова может рассчитывать на отбывшего дисквалификацию Артура Масуаку и выздоровевшего Мануэля Лансини. Уинстон Рид и Мичейл Антонио команде не помогут.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



В трех последних матчах Премьер-Лиги "Манчестер Сити" забил 14 голов, поэтому оборону "Эвертона" ждет серьезное испытание. Главный тренер "ирисок" Марку Силва продолжает находиться под давлением и не может позволить себе проиграть чемпиону без борьбы. В 12 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "горожане" потерпели лишь одно поражение — 4:0 в январе 2017.



Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш будет отсутствовать до середины октября с травмой ребра. Также продолжает лечиться Жан-Филипп Гбамен.



В лазарете "Сити" остаются Джон Стоунс, Эмерик Лапорт и Лерой Сане.