Контракт с Nike будет гарантировать "Ливерпулю" только 30 млн. фунтов в год

Садио Мане Спонсорский контракт с Nike будет гарантировать "Ливерпулю" только 30 миллионов фунтов в год.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "красные" достигли договоренности с компанией Nike, которая со следующего сезона должна сменить New Balance в качестве технического спонсора клуба.

Пресса сообщала, что эта сделка может стать самой крупной в своем роде в Премьер-Лиге, перебив соглашение "Манчестер Юнайтед" с Adidas стоимостью 75 млн. фунтов в год.

Также на днях было объявлено, что New Balance подала в суд на "Ливерпуль" — американская компания пожаловалась, что клуб нарушил условия истекающего спонсорского контракта, не дав New Balance возможности перебить предложение конкурента в лице Nike.

Изданию The Times удалось ознакомиться с документами, которые предстоит рассмотреть Высокому суду Лондона в этом споре из из которых можно узнать некоторые подробности насчет договоренностей Nike и "Ливерпуля".

Из документов следует, что Nike и "Ливерпуль" договорились лишь на гарантированную сумму в 30 млн. фунтов в год. Также "красные" будут получать 20 процентов от роялти с продажи всей клубной атрибутики.

Nike со своей стороны обещал привлечь к продвижению клубных продуктов "Ливерпуля" различных селебрити, включая теннисистку Серену Уильямс, музыканта Дрейка и баскетбольную легенду Леброна Джеймса.

В "Ливерпуле" уверены, что обширная сеть дистрибуции Nike по всему миру позволит клубу зарабатывать значительно больше, нежели фиксированные 45 млн. фунтов от New Balance.


Метки New Balance, Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 00:05

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