Контракт с Nike будет гарантировать "Ливерпулю" только 30 млн. фунтов в год

Спонсорский контракт с Nike будет гарантировать "Ливерпулю" только 30 миллионов фунтов в год.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "красные" достигли договоренности с компанией Nike, которая со следующего сезона должна сменить New Balance в качестве технического спонсора клуба.



Пресса сообщала, что эта сделка может стать самой крупной в своем роде в Премьер-Лиге, перебив соглашение "Манчестер Юнайтед" с Adidas стоимостью 75 млн. фунтов в год.



Также на днях было объявлено, что New Balance подала в суд на "Ливерпуль" — американская компания пожаловалась, что клуб нарушил условия истекающего спонсорского контракта, не дав New Balance возможности перебить предложение конкурента в лице Nike.



Изданию The Times удалось ознакомиться с документами, которые предстоит рассмотреть Высокому суду Лондона в этом споре из из которых можно узнать некоторые подробности насчет договоренностей Nike и "Ливерпуля".



Из документов следует, что Nike и "Ливерпуль" договорились лишь на гарантированную сумму в 30 млн. фунтов в год. Также "красные" будут получать 20 процентов от роялти с продажи всей клубной атрибутики.



Nike со своей стороны обещал привлечь к продвижению клубных продуктов "Ливерпуля" различных селебрити, включая теннисистку Серену Уильямс, музыканта Дрейка и баскетбольную легенду Леброна Джеймса.



В "Ливерпуле" уверены, что обширная сеть дистрибуции Nike по всему миру позволит клубу зарабатывать значительно больше, нежели фиксированные 45 млн. фунтов от New Balance.