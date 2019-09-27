"Фулхэм" хочет 7 млн. фунтов от "Ливерпуля" за Эллиотта

"Фулхэм" потребовал от "Ливерпуля" 7 миллионов фунтов в качестве компенсации за вингера Харви Эллиотта.

В мае этого года Эллиотт стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги — на момент своего выхода на замену в матче "Фулхэма" против "Вулверхэмптонк" Харви было 16 лет и 30 дней.



Одновременно то был и последний матч Эллиотта за "дачников", потому что минувшим летом Харви перешел в "Ливерпуль". Однако "красные" все равно должны компенсацию "Фулхэму" как клубу, воспитавшему игрока.



Как сообщает The Times, "дачники" хотят за вундеркинда, на текущей неделе сыгравшего 90 минут против "МК Донс" в Кубке Лиги и отметившегося двумя попаданиями в каркас ворот, 7 миллионов фунтов.



"Ливерпуль" такую сумму платить не готов и уже даже не пытается договориться с "Фулхэмом" — теперь решение о размере компенсации должен принять трибунал.