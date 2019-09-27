"Фулхэм" хочет 7 млн. фунтов от "Ливерпуля" за Эллиотта
"Фулхэм" потребовал от "Ливерпуля" 7 миллионов фунтов в качестве компенсации за вингера Харви Эллиотта.
В мае этого года Эллиотт стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги — на момент своего выхода на замену в матче "Фулхэма" против "Вулверхэмптонк" Харви было 16 лет и 30 дней.
Одновременно то был и последний матч Эллиотта за "дачников", потому что минувшим летом Харви перешел в "Ливерпуль". Однако "красные" все равно должны компенсацию "Фулхэму" как клубу, воспитавшему игрока.
Как сообщает The Times, "дачники" хотят за вундеркинда, на текущей неделе сыгравшего 90 минут против "МК Донс" в Кубке Лиги и отметившегося двумя попаданиями в каркас ворот, 7 миллионов фунтов.
"Ливерпуль" такую сумму платить не готов и уже даже не пытается договориться с "Фулхэмом" — теперь решение о размере компенсации должен принять трибунал.
27.09.2019 22:00
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перспективный игрок, 7 итак немного вроде, но сократят где-то до 3х млн, как с соланке было, правда того потом за 20ку ливерпуль продал изи, так что в любом случае в плюсе красные топарики будут
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