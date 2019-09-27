Юнайтед" обдумывает покупку Эриксена в январе

Поль Погба и Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" задумывается над тем, чтобы сделать предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

Как известно, в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Эриксена, который наотрез отказывается от продления своего истекающего в конце сезона контракта.

На "Олд Траффорд" отлично понимают, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предпочтет продать Кристиана конкуренту, нежели лишиться игрока следующим летом безо всякой компенсации.

Также в "Юнайтед" осведомлены, что сам Эриксен предпочитает перейти в один из больших клубов Испании, однако минувшим летом гранды Ла Лиги продемонстрировали очень вялый интерес к Кристиану, хотят тот публично озвучил свое желание уйти.

Учитывая все обстоятельства и свои проблемы в центре поля, "красные дьяволы" могут сделать предложение о покупке 27-летнего датчанина в январе — при условии, что к тому времени главный тренер Оле Гуннар Сульшер сохранит поддержку исполнительного директора Эда Вудворда.

Как утверждает Goal, Эриксен может стать прямой заменой для Поля Погба, который перестал ладить с Сульшером и может вновь попроситься на выход уже в январе.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2019 21:00

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  1. narcot 27.09.2019 21:15 # narcot
    перейдёт в реал, а помойке достанется никакущий кросс в лучшем случае. скорее всего, xyй в зубы им достанется(((9

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