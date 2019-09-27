Линделеф равнодушен к критике Моуриньо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что равнодушен к критике своего бывшего тренера Жозе Моуриньо.

Комментируя поражение "красных дьяволов" 2:0 от "Вест Хэма" в прошлый уикенд, Моуриньо обозначил игру на втором этаже как главную слабость Линделефа, а также заявил, что атакующие игроки соперника "могут запугать" Виктора в ситуациях один на один.



Однако 25-летний швед, который в этом сезоне закрепился в стартовом составе "Юнайтед", уважает право Моуриньо на собственное мнение.



"Для меня такие вещи никогда не были проблемой, я очень простой парень. Люди всегда что-нибудь говорят. Когда ты выступаешь за этот клуб, люди всегда будут критиковать тебя и то, как ты играешь".



"Я всегда к этому спокойно относился — даже когда я играю хорошо, найдется кто-нибудь, кто будет меня критиковать за что-нибудь. Это часть нашей профессии, здесь каждый может иметь свое мнение".



"Я лишь стараюсь играть в свою игру и не отвлекаться на такие вещи. Я даже не заметил и не знал о его высказываниях, пока вы не сказали мне. Это лишь демонстрирует, как я живу и на чем сосредоточен".



"Если ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", критика есть всегда. Если ты не проявляешь себя, ты будет слышать, как об этом говорят, и это вполне нормально".



"Я вижу свое будущее здесь, и именно поэтому я заключил новый контракт — чему я рад. У нас хорошая атмосфера, и я по-прежнему хочу выигрывать большие трофеи с этим клубом. Это моя цель с момента, как я перешел", — цитирует Линделефа Sky Sports.