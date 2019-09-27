Эмери огласил свою пятерку капитанов

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил назначение полузащитника Гранита Джаки капитаном команды, а также назвал его заместителей.

Ранее в пятницу авторитетное издание BBC сообщило, что новым постоянным капитаном "канониров" стал Джака, сменив в этой роли Лорана Косьелни, который минувшим летом был продан в "Бордо".



Выступая перед прессой в пятницу, Эмери подтвердил новый статус 27-летнего швейцарца, а также поведал, что заместителями Гранита были назначены Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт, Эктор Беллерин и Месут Озил. Эти пятеро будут носить повязку в нынешнем сезоне.



"Во-первых, Гранит является зрелым и опытным игроком, а мы постоянно находимся под давлением — и тренеры, и игроки, и клуб".



"Важнее всего оставаться сильным в каждый момент времени, смотреть вперед и показывать свое мастерство, свое хорошее поведение, свою самоотдачу".



"Игроки в раздевалке проголосовали за него как за первого капитана. После этого я поговорил с ним. Мы хотим изменить отношение людей к нему со стороны, потому что внутри он обладает этим уважением, и это очень, очень важно".



"Я доверяю ему и верю в него, он хороший человек, хороший профессионал и хороший игрок. Да, иногда он совершает ошибки, но важнее всего анализировать их, учиться на них и исправлять их в будущем".



"Теперь его вызов и наш вызов в том, чтобы изменить это мнение о нем снаружи. Он должен проявлять характер и прибавлять в каждом матче, всегда помогая нам. Начиная с "Манчестер Юнайтед" в понедельник", — цитирует Эмери Evening Standard.