Бенжамен Менди написал FA письмо в защиту Силвы

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди написал письмо в FA, выступив в защиту своего партнера по команде Бернарду Силву, которого заподозрили в проявлении расизма.

Напомним, Силва подвергся критике со стороны общественных организаций и известных личностей после того, как выложил в социальных сетях коллаж с Менди. А FA в свою очередь начала расследование в отношении Бернарду.



В четверг вечером игрок сборной Португалии предоставил письменные объяснения Ассоциации, но одновременно к FA обратился и сам Менди, заверив футбольных чиновников, что Силва не пытался его как-то задеть.



Теперь на "Этихад" надеются, что Ассоциация закроет это дело. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уверен, что эта история и выеденного яйца не стоит.



"Я предельно ясно высказался насчет Бернарду. Если они, люди, верят, что Бернарду такого рода игрок, то они совершенно ошибаются. Он судят по одной шутке, а я сужу по трем годам ежедневной работы с ним, а также по тому, какой он есть, и по их дружбе. Мы судим по намерениям, и я знаю, каковы были намерения Бернарду".



"Это была просто шутка. Бенжамен как брат для Бернарду. А Бернарду как брат для Бенжамена. Я убеждаюсь в этом каждый день на тренировках. Если кто-нибудь чувствует себя задетым этим твитом или какими-либо другими комментариями, то такие вещи случаются".



"Люди судят Бернарду, не зная его. Но он исключительный человек. Исключительный".



"Сосредоточьте ваше внимание на других вещах, а не на Бернарду, потому что он абсолютно не виноват. У него не было никакого злого умысла, это просто шутка. Это нарисованный персонаж, который довольно похож на Менди. С белыми людьми подобное происходило миллион раз. Все точно так же".



"Если люди из FA думают иначе, то Бернарду и "Сити" готовы выслушать их мнение. Это была простая шутка, но если она кого-то оскорбила, я могу понять это. Возможно, это станет уроком для Бернарду, и подобного больше не повторится", — сообщил Гвардиола.