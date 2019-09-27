Сиссоко заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Мусса Сиссоко Полузащитник Мусса Сиссоко заключил с "Тоттенхэмом" новый контракт до 2023 года.

В августе 2016 "шпоры" потратили 30 миллионов фунтов на приобретение Сиссоко у "Ньюкасла". С тех пор Мусса сыграл 132 матча за лондонский клуб и забил два гола.

Предыдущий контракт 30-летнего игрока сборной Франции истекал уже в конце следующего сезона, однако теперь Сиссоко сможет задержаться в "Тоттенхэме" до июня 2023.

"Я очень горд тем, что заключил новый контракт с клубом. Это показывает, что они верят в меня и довольны тем, как я играю. Надеюсь, я смогу показывать свой лучший футбол на благо клуба, а также надеюсь, что мы выиграем трофеи", — сообщил Сиссоко.


Метки контракты, Сиссоко, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2019 16:20

Количество просмотров Просмотров: 328

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 27.09.2019 16:55 # tursa
    еще больше пенок в финалах от него (если шпоры вообще попадут в финал)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: