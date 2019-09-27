Сиссоко заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"
Полузащитник Мусса Сиссоко заключил с "Тоттенхэмом" новый контракт до 2023 года.
В августе 2016 "шпоры" потратили 30 миллионов фунтов на приобретение Сиссоко у "Ньюкасла". С тех пор Мусса сыграл 132 матча за лондонский клуб и забил два гола.
Предыдущий контракт 30-летнего игрока сборной Франции истекал уже в конце следующего сезона, однако теперь Сиссоко сможет задержаться в "Тоттенхэме" до июня 2023.
"Я очень горд тем, что заключил новый контракт с клубом. Это показывает, что они верят в меня и довольны тем, как я играю. Надеюсь, я смогу показывать свой лучший футбол на благо клуба, а также надеюсь, что мы выиграем трофеи", — сообщил Сиссоко.
27.09.2019 16:20
Просмотров: 328
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
еще больше пенок в финалах от него (если шпоры вообще попадут в финал)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий