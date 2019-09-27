Алиссон возобновит тренировки с командой в воскресенье

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон возобновит тренировки с первой командой в воскресенье.

Напомним, Алиссон находится вне игры с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича", когда он получил травму икроножной мышцы. Все это время ворота "красных" защищает Адриан.



Однако совсем скоро Адриану придется уступить свое место в стартовом составе "Ливерпуля", потому что 26-летний бразилец, хоть и пропустит матч против "Шеффилд Юнайтед" в субботу, но уже почти завершил свою реабилитацию.



"Дела Алиссона идут хорошо. Вчера он занимался не с нами, но с тренерами вратарской группы и провел полноценное занятие. Он все ближе и ближе".



"Поэтому мы посмотрим и обсудим его состояние с медицинским департаментом. Похоже на то, что Али близок к возвращению в строй, однако последнее слово за медицинским департаментом, потому что им виднее".



"Он не примет участия в завтрашнем матче. Пока что он просто тренируется, но, возможно, начиная с воскресенья, он будет тренироваться с командой. Мы не знаем на 100 процентов, когда он будет готов, но он очень близок", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Sky Sports.